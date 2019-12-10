Это новый всероссийский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Никаких ограничений по возрасту и стажу нет. Например, самому опытному участнику конкурса "Учитель будущего" - уже за семьдесят. Это преподаватель биологии из Томской области. А вот самый молодой - 19-летний учитель начальных классов из Нового Уренгоя. Главное - проявить себя, - подчеркивает руководитель проекта Андрей Богданцев.

Интересна и география участников. Так, больше всего заявок на регистрацию пришло из Москвы, Воронежской области и Санкт-Петербурга. По словам Андрея Богданцева, в целом, российское педагогическое сообщество проявило большой интерес к конкурсу "Учитель будущего".

- Регистрация идет активно. У нас, если говорить о статистике, мы провели немножко статистику, связанную с возрастом. 30 % от всех зарегистрировавшихся - это молодые педагоги в возрасте до 30 лет, чему мы очень рады, что конкурс вызвал такой большой интерес у молодого педагогического сообщества. Сейчас у нас уже порядка 400 регистрации, и мы рассчитываем, что в ближайшее время станет еще больше. Москва является лидером. По сути, тройка лидеров не изменилась. Это Москва, Воронежская область и город Санкт-Петербург. Наиболее активными оказались учителя начальных классов и учителя русского языка и литературы.

На конкурсе "Учитель будущего" участники работают в командах по три человека. Выполняя задания, педагоги должны продемонстрировать инновационные подходы и нестандартные образовательные стратегии. В дальнейшем - лучшие из методик обучения будут интегрированы во все российские школы.

Конкурс «Учитель будущего» пройдет в три этапа: регистрация и заочный отборочный этап, очные окружные полуфиналы и финал, - рассказывает руководитель проекта Андрей Богданцев.

Продолжается регистрация на профессиональный конкурс «Учитель будущего» 00:00 00:00

- В январе конкурсантов ждет тестирование на знание преподаваемого предмета, на знание возрастной психологии, педагогики и норм русского языка, культуры речи. Участников полуфинала ждет трехдневные соревнования, полуфиналы пройдут в каждом федеральном округе. Это, прежде всего, методический конструктор, решение кейсов, участие в дебатах на ключевые темы развития образования. В финал у нас выйдут сто команд. Финалистам предстоит показать междисциплинарный урок, провести воспитательные мероприятия и рассказать о своем педагогическом опыте на конференции в стиле TED. Финалистов ждет в качестве приза возможность пройти образовательную программу на базе мастерской управления «Сенеж», которую мы сейчас разрабатываем с ведущими педагогическими вузами и классическими университетами. Каждая команда-победитель, а победителей у нас будет 30 команд, получит наставника из числа популяризатора науки, управленца, учителей лучших школ России, входящих в список топ-500 лучших школ. Кроме того, будут призы и подарки от наших партнеров. Мы пока не готовы раскрывать все призы, за которые будут бороться наши конкурсанты. Но все призы, поверьте, будут интересны и полезны в образовательной деятельности победителей.

Чтобы стать участником профессионального конкурса "Учитель будущего", нужно заполнить анкету и зарегистрироваться на сайте Teachеr.rsv.ru. Прием заявок продолжится до 31 декабря.