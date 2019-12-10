2019-12-10T13:23:33+03:00
Общество

"Превратил Москву в мировую столицу": Собянин, Воробьев, Галкин и Собчак вспоминают Юрия Лужкова

Экс-мэр Москвы скончался 10 декабря
Елена АКИМОВА
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Российские политики и звезды признают, что Юрий Лужков очень много сделал для развития столицыРоссийские политики и звезды признают, что Юрий Лужков очень много сделал для развития столицыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Новость о смерти Юрия Лужкова, бывшего мэра Москвы, пришла 10 декабря. Он был за границей, в Мюнхене,и, по предварительным данным, скончался во время операции на сердце в одной из клиник страны.

Пост столичного градоначальник Юрий Лужков покинул в 2010 году и занялся любимым делом - разводил пчел, выращивал гречку в Калининградской области. Все последние интервью Лужкова "Комсомольской правде" касались именно его хозяйства.

Сергей Собянин: "Юрий Лужков возглавлял Москву в сложный постсоветский период"

Одним из первых слова соболезнования сказал действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Он написал несколько строк в Twittwr и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

"Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким", - отметил Собянин.

Сергей Собянин одним из первых выразил соболезнование семье Юрия Лужкова

Сергей Собянин одним из первых выразил соболезнование семье Юрия Лужкова

Андрей Воробьев: "Он был талантливым политиком и замечательным человеком"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев признал, что Юрию Лужкову удалось сделать из Москвы столицу мирового уровня, сообщает телеканал "360".

"Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком", - написал руководитель Подмосковья на своей странице в Instagram.

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"Сделал из Москвы столицу мирового уровня": Андрей Воробьев о Юрии Лужкове
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Максим Галкин: "Он был разным мэром в разные годы"

Не остались в стороне и российские звезды. Максим Галкин отметил, что "навсегда его запомню тем Лужковым 90-ых, который имел настоящую поддержку москвичей".

"Деятельности Юрия Михайловича можно относиться по-разному, и он был разным мэром в разные годы..... он был тем городским начальником, который полностью отвечал чаяниям большинства горожан, тогда он был поистине народным. И много сделал достойного", - написал юморист.

maxgalkinrumaxgalkinru
Максим Галкин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова
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Ксения Собчак: «Символ эпохи»

Следом за супругом Аллы Пугачевой свое мнение о новости высказала Ксения Собчак. Светская львица отметила, что политик был «символом эпохи».

«Подумалось,что вот удивительно , что «кровные» враги Лужков и Доренко ушли в один год» - оставила запись Собчак в своем Telegram-канале.

Лев Лещенко: «Он был неким ориентиром порядочности»

Певец советской и российской эстрады Лев Лещенко поделился с «Ридусом», что смерть такого человека - это большая потеря для всей страны.

«Он был неким ориентиром порядочности, настоящий лидер отечества. Очень открытый в личном быту человек», - заключил исполнитель.

В последние годы Юрий Лужков занимался фермерским хозяйством в Калининградской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В последние годы Юрий Лужков занимался фермерским хозяйством в Калининградской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший пресс-секретарь Лужкова Сергей Цой: "Он заложил базу нынешней Москвы"

Бывший пресс-секретарь Лужкова Сергей Цой рассказал на Радио "Комсомольская правда", что проработал с Юрием Михайловичем 22 года. По его мнению, Лужков очень много сделал в переходе с плановой, социалистической экономики на рыночную.

- Он заложил базу нынешней Москвы. Он был великий мэр, человек, который системно подходил к развитию столицы. Если брать сегодняшнюю ситуацию, мы говорим о том, что все основы того, что есть сегодня, были заложены Юрием Михайловичем Лужковым. И это мое личное мнение. Второе – я считаю, что он был замечательным человеком. И с ним команде было работать интересно. Непросто, но интересно. Потому что он всегда говорил так: нужно поставить цель, определить траекторию движения к этой цели и скорость движения по этой траектории, - вспоминает Сергей Цой.

Умер Юрий Лужков.Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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