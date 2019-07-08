Юрий Лужков: У меня 100 семей, в каждой по 50 - 60 тысяч пчел. И ни одна не погибла!

В соцсетях мелькали новости одна другой страшнее: в российских регионах тысячами гибнут пчелы. О массовом море говорили сначала в трех областях в разных краях страны. В понедельник информация разрослась до того, что пострадали аж 30 регионов. Пока городские жители поминали пророчества бабы Ванги, что вслед за пчелиным мором начнется человечий, в регионах гибель трудолюбивых насекомых списывали на отравления пестицидами, которые фермеры щедро распыляют по полям. За комментариями мы позвонили самому знаменитому пчеловоду - Юрию Лужкову. Он теперь, напомним, фермерствует в Калининградской области.

- Юрий Михайлович, помогите разобраться! Сейчас по всей России такая беда – массовая гибель пчел. Говорят, что это все связано с пестицидами… Вы у нас - и пчеловод, и фермер, и хлебороб… Можете объяснить, в чем беда?

- Как всегда, дело в том, что у нас нет никакого порядка и дисциплины. Конечно, сложно помирить пчелу с химией. Ведь пчелы очень чувствительны, поскольку для них главное – запахи. На которые они реагируют в поисках нектара.

И, конечно, они острее воспринимают любую химию, которую мы вносим на поля… И - погибают. Это несовместимо – пчела и химия…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719072" frameborder="0"></iframe> Юрий Лужков: "Пчелы гибнут у бездарных хозяев".Александр ГАМОВ

- И как же быть? От химии же не откажешься?

- Нет, конечно же - отказываться не надо. Нужно договариваться. Хозяева окрестных полей, когда хотят провести обработку, сообщают мне. И накануне ночью, когда пчелы собираются в ульях, я закрываю их и перемещаю в какое-то другое место, которое является безопасным…

- Вы так делаете, да?

- Так должны все делать. На пять дней я это все хозяйство перевожу. И открываю летки пчелам в безопасном месте.

Через пять дней я могу спокойненько вернуться обратно и продолжить полезную работу для поля, для урожая и для пчелы.

Например, взять тот же рапс, - если я через пять дней после обработки поля химией вернулся, - я могу снова продолжать использовать спасенную пчелу - для того, чтобы получить урожай этого самого рапса, например, и, конечно, мед из него…

- Через пять дней уже безвредно, да?

- Уже можно, да. Допустимо возвращаться через пять дней. Это всё известно. И так нужно делать…

- А чем у вас пчелы на новом месте занимаются?

- Как чем? Утром открываю летки - двери такие в ульях - и они эти пять дней могут заниматься своим любимым делом. Тем же самым - работают!

- А у вас сколько сейчас пчел?

- Самих пчел или семей?

- Ну, я не знаю, семей, может быть.

- Семей - 100.

- Да?! А пчел тогда?

- Умножай. Хорошая семья – это 50-60 тысяч особей.

- Да вы что! Это у вас столько всего?!

- Ну, да. Это - армия! Я вот тебя медом же угощаю. Ну, иногда. Когда ты его заработал. Думаешь, откуда это все?

- И вы вот так, да - всех спасаете?

- Я хозяев соседних полей ,прошу загодя мне сообщать, когда у них, значит, там - химобработка. Через своих адвокатов. Чтобы я мог своих тружениц вовремя вывезти в безопасное место. У меня - ни одна пчелка за это лето не погибла. Все работают!

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