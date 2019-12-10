Умер Юрий Лужков - бывший мэр Москвы

В возрасте 83 лет умер Юрий Лужков. О смерти бывшего мэра Москвы стало известно 10 декабря. Информацию подтвердили в окружении экс-градоначальника.

- Скажите, это правда? Что Юрия Михайловича больше нет?..

- Да, - ответил помощник Юрия Лужкова в Москве Денис.

- Когда и где это произошло?

- Сегодня, в Мюнхене.

- А что случилось конкретно?

- Пока ничего не знаю, Александр. Давайте чуть попозже. Сейчас просто не до этого.

По некоторым данным, политик скончался в одном из медицинских центров Мюнхена во время операции на сердце.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы на протяжении 18 летФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким, - написал в Твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

ДОСЬЕ "КП"

Юрий Михайлович Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина по специальности "инженер-механик".

Работал в Научно-исследовательском институте (НИИ) пластмасс, управлении Госкомитета по химии, Министерстве химической промышленности СССР. В 1987 году стал первым замом председателя Мосгорисполкома. В 1990 году стал председателем исполнительного комитета Московского городского совета.

Пост мэра Москвы Юрий Лужков на протяжении 18 лет - с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010-го.

Последние годы он занимался фермерским хозяйством в Калининградской области - разводил пчел, выращивал гречку, тогда как его супруга, бизнесвумен Елена Батурина жила в Европе.

Все последние интервью Лужкова "Комсомольской правде" касались именно его любимого дела.

Последние годы Юрий Лужков занимался фермерским хозяйством в Калининградской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748806" frameborder="0"></iframe> Умер Юрий Лужков.Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года

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