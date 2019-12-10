Из всех так называемых демократов 90-х Лужков был самым большим государственником

Юрий Михайлович Лужков умер. Совершенно неожиданно. Всегда жизнерадостный, такой боровичок, никогда не лезший за словом в карман, всегда готовый отстаивать свою позицию по любому вопросу. Человек, которого много критиковали, но чьи заслуги не признать было невозможно. И для которого не существовало настолько безусловных авторитетов, что против них он не мог и слова вымолвить. Достаточно вспомнить, как вместе с Примаковым он возглавил блок «Отечество – Вся Россия» и на выборах 1999-го критиковал того же Ельцина настолько жестко, как не снилось и самым оппозиционным коммунистам.

Юрий Михайлович получил известность, взлетев вместе с Гавриилом Поповым, которого жители столицы избрали мэром Москвы. Вице-мэр Лужков отдал политику и вопросы демократии Попову, а сам взял в руки столичное хозяйство. И тут же завоевал доверие москвичей, да такое, что после указа Ельцина о назначении Лужкова мэром Москвы в 1992-м году, столичные избиратели еще трижды выбирали его своим градоначальником с гигантским преимуществом перед конкурентами. До тех пор, пока пост мэра не перестал быть выборным.

Бывший мэр Москвы скончался 10 декабря 2019 г.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы – пост не просто столичный, а всероссийский, и потому немудрено, что Юрий Михайлович всегда и воспринимался, и был политиком федерального масштаба. И, нельзя не отметить, среди всех так называемых демократов той поры, Лужков был, наверное, самым большим государственником. Он не дал проводить в столице приватизацию по гайдаровски-чубайсовски, он первый провел реконструкцию МКАД, имевшей в 90-х репутацию самой настоящей «дороги смерти», он сохранил экономический потенциал столицы, не дав его раздербанить по дешевке. При нем возродилось жилищное строительство в столице. А субботние объезды столицы им и другими руководителями города стали легендарными. И он, что тогда воспринималось чуть ли не как бунт против центральной власти, всячески поддерживал Крым и Севастополь, организовал шефство российской столицы на Черноморским флотом России, поддерживая не только корабли и флот, но и военных моряков ЧФ с их семьями. Если бы не Лужков и его бурная кипучая деятельность по всем направлениям, еще вопрос, додержался бы Крым с его настроениями до 2014-го.

Юрий Лужков ушёл на 84-м году жизни.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Да, все это проходило не без недостатков, и коррупционеры при Лужкове чувствовали себя достаточно вольготно, но еще вольготнее они чувствовали себя за пределами Москвы. Юрий Михайлович не был человеком без недостатков, но его общий позитивный настрой все это перевешивал. Он сделал очень много. Неимоверно много. Он и после ухода в отставку не стал рядовым пенсионером, а вел хозяйство, активно занимался общественной деятельностью, своим примером давая пример не просто активного физического долголетия, но и граждански активного. А для многих Юрий Михайлович оставался в какой-то степени авторитетом и после того, как ушел с поста мэра Москвы, передав бразды правления не менее умелому руководителю, при котором Москва расцвела еще больше.

Юрий Лужков на своей ферме, 2015 год.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мощный, яркий, харизматичный. Не знаю, назовут ли в его честь улицу в Севастополе и Москве, поставят памятник или назовут его именем корабль Черноморского флота. Любое из этого перечня, а, может, и все, это он точно заслужил.

Соболезнования родным и близким. И Вечная память самому Юрию Михайловичу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748806" frameborder="0"></iframe> Умер Юрий Лужков.Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года

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