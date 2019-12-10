В обществе «Динамо» сменилось руководство

Бывший начальник управления ФСБ по Волгоградской области единогласно избран председателем общества «Динамо». Выборы состоялись на 20-й внеочередной всероссийской конференции общества. Ранее этот пост занимал Владимир Стржалковский, который ушел в отставку по собственному желанию.

- В конференции общества приняло участи 235 делегатов, а также члены попечительского совета. «От имени членов попечительского совета его председателем, министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым на этот пост была предложена кандидатура Анатолия Гулевского, единогласно поддержанная всеми делегатами, - говорится в сообщении ФСБ России.

Генерал-лейтенант Гулевский начинал службу в МВД. Служил в Нижнем Новгороде, на Северном Кавказе, в регионах со сложной оперативной обстановкой. В 2014 году возглавил УФСБ России по Волгоградской области. Длительное время был председателем волгоградской областной организации общества «Динамо».

Заместителем председателя общества "Динамо" избран Николай Толстых, хорошо известный в футболе. Бывший игрок «Динамо» позже возглавлял футбольный клуб, а так же был президентом Профессиональной футбольной лиги. С 2012 по 2015 год Николай Толстых был главой Российского футбольного союза.