2019-12-10T14:06:22+03:00
Политика

Олег Царев рассказал о главном страхе Зеленского

Украинский политик считает, что глава незалежной боится возвращаться в Киев из-за радикалов
Роман ГОЛОВАНОВ
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Олег ЦаревОлег ЦаревФото: Иван МАКЕЕВ
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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Париже, постоянно оправдывался перед своими внутренними противниками. Об этом «КП» рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

- Дальше от мира точно не ушли. Подошли ближе. Но совсем чуть-чуть. Можно было сделать большие шаги, - поделился с «КП» Царев. - Путин правильно сказал: хотите встречаться в этом формате — готовьтесь принимать решения. А Зеленский к этому не готов. Он очень боится радикалов, которые ждут его в Киеве. Посмотрите, как говорили Путин, Меркель и Макрон. Риторика мира. Посыл: «Выполняйте минские соглашения». А выступление Зеленского — это посыл к в внутренней аудитории. Он как бы оправдывался перед радикалами. Думаю, ему страшно возвращаться в Киев.

Украинский политик открыл и главную фобию Зеленского.

- У него есть патологический страх перед националистами, - отметил он. - Необъяснимый. Это фобия, как перед пауками. У Зеленского вообще-то была всенародная поддержка. Решил бы он с ними разобраться — народ бы поддержал его. Но теперь он теряет все эти рычаги. И дальше будет терять их. Главная проблема — у Зеленского нет монолитной команды. Есть олигарх Коломойский и глава МВД Аваков. Еще — сотрудники «95 квартала» и их друзья. Но они далеки от политики. Это не серьезно. А Аваков одной рукой направляет радикалов на Зеленского, а другой рукой — защищает президента от себя же.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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