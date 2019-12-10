Нормандский марафон в Париже: Путин и Зеленский договорились о первых шагах в Донбассе

Девять часов прошло от приезда участников саммита в «нормандском формате» в Елисейский дворец до того, как они вышли к прессе. Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский преодолели этот парижский марафон, хотя им это было тоже нелегко.

После отдельных встреч с канцлером Германии и президентом Франции, Путин и Зеленский появились в зале общего саммита. Два с половиной часа четверо лидеров заседали за закрытыми дверями. Потом Путин и Зеленский отправились на двустороннюю встречу, а затем еще раз все четверо собрались вместе уже за ужином.

Все это время журналисты в пресс-центре довольствовались в основном слухами. Лишь однажды Путин перед ужином вышел помыть руки, и прокомментировал разговор с Зеленским:

- Хорошо, по-деловому! - кивнул он на ходу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="448" src="https://www.kp.ru/video/embed/748700" frameborder="0"></iframe> «Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским.Первый комментарий после встречи с президентом УкраиныДмитрий СМИРНОВ

Когда началась итоговая пресс-конференция, стало понятно — конкретных договоренностей достигнуто немного, но сделано главное. Минские соглашения, как принцип урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, остаются незыблемы.

- Я считаю, что работа была очень полезной, - констатировал Путин. - Подтверждена неукоснительность Минских соглашений. Необходимо синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных минскими соглашениями. В первую очередь речь идёт о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе.

Участники подтвердили работу над разведением сил в трех населенных пунктах, увеличение пунктов пропуска между противоборствующими сторонами, продолжение обмена пленными.

- Мы готовы ответить на четыре ваших вопроса, - завершил вступительную часть Макрон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kp.ru/video/embed/748724" frameborder="0"></iframe> Лидеры «нормандской четверки» перед началом пресс-конференции по итогам встречи в Париже.

С места поднялся французский журналист, который за один раз дважды исчерпал квоту, задав всем лидерам восемь вопросов просто про все на свете.

- Для меня это кажется маловато, хотелось бы больше решенных проблем, - прокомментировал Зеленский. - Наверняка, через четыре месяца мы встретимся и продолжим решать вопросы.

Это был анонс того, что новый саммит пройдет в марте.

- Есть ли потепление? Я думаю, что да, - ответил Путин. - Обмен пленными, развод сил, наш саммит — это все состоялось. Все вместе это дает нам право говорить, что ситуация движется в верном направлении. Но важно, чтобы был прямой диалог между конфликтующими сторонами, без этого ничего не получится.

Украинская журналистка задала вопрос — принципиально ли, что пункт о контроле над границей идет после местных выборов?

- Зачем вскрывать Минские соглашения? - развел руками Путин. - Там каждый пункт увязан друг с другом, граница передается украинским силам на следующий день после выборов. Если мы будем переписывать соглашения, то получим хаос.

Президента России спросили даже про решение ВАДА по российским спортсменам.

- Нужно проанализировать это решение, но что я вижу сразу. Нет претензий к российскому олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия. Это говорит о том, что во всяком случае в данной части решение WADA противоречит олимпийской хартии, и мы имеем все основания подать в CAS(спортивный арбитраж - ред.). Но самое главное, любое наказание должно быть индивидуально. Подобные решения о коллективных наказаниях, в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие.

Немецкий журналист спросил об «убитом в Берлине грузине», из-за которого выслали российских дипломатов.

- Вы сказали об убийстве грузина. Это не совсем так, - не согласился президент. - Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что произошло с ним. Это бандитская среда и там может произойти все, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений, некорректной является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения.

Не могло в такой вечер, а точнее глубокую ночь, обойтись и без вопроса о транзите газа и его поставках на Украину.

- Помните детский стишок «А у нас в квартире газ. А у вас?», - прочитал Путин стих Михалкова. - И у вас есть и будет, но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной и честной работе. Он может быть дешевле на 25%, чем сегодня получают конечные потребители. Прежде всего промышленные потребители, потому что цена газа для граждан дотируется, и мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены - это обыкновенная экономическая логика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="576" src="https://www.kp.ru/video/embed/748725" frameborder="0"></iframe> Путин, Меркель и Макрон поговорили втроем после пресс-конференции в Париже.

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