Характера на десятерых: Почему Лужков стал символом целой эпохи

Родившись в Москве, Юрий Лужков провел свое детство у бабушки в Конотопе и вернулся в столицу только после окончания местной семилетней школы на Украине. В Москве он учился уже в старших классах (с 8-го по 10-й) и после окончания школы в 1953-м поступил в Институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (знаменитая «керосинка на Ленинском проспекте).

Но обычным студентом-«ботаником» Юрий Лужков не был никогда. Его деятельная натура требовала активности, борьбы, признания. И уже в 1954-м году Юрий Лужков в составе первого студенческого отряда отправился осваивать целину вместо отдыха на каникулах. Признанный заводила, он совмещал учебу с общественными нагрузками не в ущерб учебному процессу.

К моменту окончания института Юрием Лужковым в СССР семимильными шагами стала развиваться химическая промышленность, которой потребовались молодые энергичные кадры. И вся дальнейшая производственная жизнь Юрия Лужкова оказалась связана с хмипромом. МНС (младший научный сотрудник), руководитель группы, замзаведующего лабораторией в НИИ пластмасс – это за пять первых лет после института. Затем начальник отделов в Госкомхим и Минхимпром, директор Опытно-конструкторского бюро автоматики, директор НПО «Химавтоматика» и, как вершина научно-производственной карьеры – начальник управления по науке и технике Минхимпром СССР.

Так что представление о нем чуть ли не как об ограниченном и мало понимающем реалии современности и требования научно-технического прогресса бывшем директоре овощной базы, усиленно распространявшиеся его противниками, не имеют ничего общего с реальностью. Достаточно сказать, что Юрий Лужков был автором (и соавтором) более чем в ста патентах. Все знают про его патент на «раздвижной улей», о котором говорят чуть ли не со смехом, но вот как насчет патента на «раздвижное сопло ракеты» или «сорбционный гамма-резонансный детектор»? При этом, Юрий Михайлович, как видно из неполного перечня его изобретений и патентов, не сосредотачивался в какой-то узкой отрасли, а решал такие задачи, что были ему интересны самому – тут и высокие технологии, и способ «производства сбитня» или «получения напитка из творожной сыворотки». Да и за тот самый улей Лужкову благодарны, наверное, многие пчеловоды.

В их дуэте с Гавриилом Поповым мэр Попов был, скорее, ученым-теоретиком, а Юрий Михайлович жестким практиком. Иногда возникало ощущение, что он, вообще, ничего не боялся. Достаточно лишь вспомнить, как он стоял перед депутатами Госдумы, уперев «руки в боки», и с трибуны парламента издевательски громил их в ответ на угрозы отправить его в отставку: «Не вы меня выбирали, не вам меня и снимать!»

В условиях наступившего капитализма Юрий Лужков организовал систему социальной поддержки жителей столицы, и, наверное, память об отце – умершем в 1979-м участнике Великой Отечественной, который тяжело раненым попал в плен, а потом снова воевал на фронте и дошел до Вены, сыграла в этом также свою роль. Сын плотника Юрий Лужков всего в этой жизни достиг сам, и, буквально выковав свой характер, стал одним из реальных политических тяжеловесов в эпоху Ельцина. Пожалуй, только он и Примаков были фигурами, которых первый президент России боялся и уважал одновременно за их самостоятельность и самодостаточность.

Но именно объединившись с Примаковым, Юрий Михайлович потерпел и крупнейшее поражение в своей жизни. В 1999-м союз этих двух людей реально показал, что Россия готова развиваться по другому пути, не через кормление приближенных к первому лицу олигархов и захватившей командные позиции кремлевской «семье». И «семья» объединилась с близкими ей олигархами, организовав невиданную до того кампанию по травле и дискредитации Лужкова и Примакова. Присказка телекиллера Сергея Доренко на Первом канале: «Казалось бы, при чем тут Лужков?» - стала, как сейчас принято говорить самым популярным мемом. Никто в стране не хотел больше Ельцина, и ситуация была похожей на ту, как недавно на Украине проголосовали против Порошенко. Но когда появился новый молодой активный премьер Владимир Путин, оказалось, главный калибр дредноута Лужков-Примаков выстрелил вхолостую.

С высокой политикой оказалась в итоге связана и отставка Юрия Михайловича с поста столичного мэра. Версии называют разные, но очевидно, что Юрий Михайлович не нашел общего языка с занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым. И инициатива отставки с поста мэра Москвы в 2010-м с формулировкой «в связи с утратой доверия» шла из Кремля.

Парадоксально, но вот эта невписываемость Лужкова в общие для всех стереотипы, прослеживается, например, и на истории его награждения орденом «За заслуги перед Отечеством». По статуту и порядку надо бы сначала получить медали этого ордена, 2-й и 1-й степени в хронологическом порядке, а потом уже орден. И тоже – сначала 4-й степени, потом 3-й, затем второй, а уже после них – наивысшей, первой.

Но Лужков разом перемахнул через медали, и в 1995-м был награжден этим орденом 2-й степени, потом в 2006 – первой, затем уже третьей, а буквально три года назад, в восьмидесятилетний юбилей – орден 4-й степени. Примечательно, что эту последнюю награду он воспринял как возвращение из «безвременья и опалы», в которую угодил после отставки столичного гардоначальника. В результате «возвращения» Лужков стал одним из всего-навсего 54 полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством» по всей стране.

Кстати, хотя большинство наград Лужкова относится уже к постсоветскому периоду нашей истории, и в советское он был награжден двумя орденами и двумя медалями. Причем, первой, «За освоение целинных земель» еще в далеком 1954-м. А потом последовали орден Трудового Красного Знамени и орден Ленина. А «Комсомолка» вместе с Олимпийским комитетом России наградила его в 2002-м почетным знаком (орденом) «Спортивная слава России» 1-й степени.

Впрочем, и в «безвременье» Юрий Михайлович не сидел на печи, хотя вполне мог позволить себе это. Занялся выращиванием гречки в Калининградской области (не случайно, наверное, что после заботы о Крыме его потянуло еще и в этот анклав), планировал заняться производством грибов, доказывая, что сельское хозяйство в России может и должно быть успешным, занимался любимыми пчелами. И не собирался опускать руки. Не привык это делать.

Умер Юрий Лужков - бывший мэр Москвы 00:00 00:00

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