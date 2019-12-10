2019-12-10T15:37:46+03:00
Общество

Умерла Мари Фредрикссон - солистка Roxette, боровшаяся с опухолью мозга

Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Умерла солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон.Умерла солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Умерла солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Ей был 61 год. Певица несколько лет не выступала вместе с коллективом, в СМИ писали, что она проходила лечение в нескольких клиниках. У Мари диагностировали опухоль мозга.

На пике популярности дуэт Мари Фредриксон и Пера Гессле был в 90-е годы. Причем они исполняли песни не на родном шведском языке, а на английском. Их песни становились саундтреками к известным фильмам. Но в 2002 году Мари потерла сознание прямо на сцене. Врачи поставили страшный приговор. После были годы лечения, операция. Мари во всем поддерживал ее супруг Микаэль Болюс и двое взрослых детей.

Она больше не выступала на большой сцене, но записывала песни в домашней мини-студии. Мари продолжала писать песни для себя и коллег.

По данным издания Noje она скончалась утром 9 декабря в своей квартире после продолжительной болезни.

Roxette - It Must Have Been Love (Official Music Video).

ИСТОЧНИК KP.RU

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