2019-12-10T17:00:53+03:00
Звезды

Перед смертью больная раком мозга солистка Roxette ослепла на один глаз и не могла ходить

Мари Фредрикссон был 61 год
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Мари Фредрикссон скончалась в понедельник утром 9 декабряМари Фредрикссон скончалась в понедельник утром 9 декабряФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Cолистка группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни от рака мозга в своем доме. О смерти звезды по неизвестным на то причинам почему-то не сообщали почти сутки.

Мари Фредрикссон скончалась в понедельник утром 9 декабря. Эту информацию подтвердил менеджер звезды. По словам близких, на церемонии прощания с певицей будут присутствовать только члены семьи. Звезда не хотела пышных похорон и просила о том, чтобы все прошло тихо и спокойно.

Мари Фредрикссон был 61 год Фото: REUTERS

Мари Фредрикссон был 61 годФото: REUTERS

У Мари Фредрикссон двое детей. Дочери 26 лет, а сыну исполнилось 23 года. Вся семья во главе с 62-летним Микаэлем Болесем оплакивает артистку.

"С большой грустью мы должны объявить, что ушла одна из наших самых любимых певиц. Мари Фредрикссон скончалась в апартаментах утром 9 декабря от своей прежней болезни", - говорится в официальном заявлении группы Roxette.

Опухоль мозга была диагностирована у певицы в 2002 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Опухоль мозга была диагностирована у певицы в 2002 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Мари долгие годы боролась со смертельным недугом. В сентябре 2002 года ей диагностировали рак головного мозга. В последнее время состояние здоровья звезды ухудшилось. Она ослепла на один глаз. У нее начались проблемы с ногами. Перед смертью певица не могла ходить.

Отметим, что в ходе лечения Фредрикссон лишилась фрагмента мозга, ее частично парализовало. Несмотря на личную трагедию, исполнительница не отчаивалась и продолжала работать над новыми композициями, пишет Еxpressen.

По словам близких, на церемонии прощания с певицей будут присутствовать только члены семьи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам близких, на церемонии прощания с певицей будут присутствовать только члены семьиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Мари Фредрикссон прославилась не только как солистка группы Roxette, но и как композитор, автор песен, пианистка. Однако именно участие в коллективе сделало ее поистине всемирно известной. Одна из музыкальных композиций - It Must Have Been Love - стала саундтреком к фильму 1990 года "Красотка".

Roxette - It Must Have Been Love (Official Music Video).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Возможно, придется вырывать верхние зубы»: Сын певицы Валерии рассказал о последствиях серьезного ДТП под Санкт-Петербургом
День страшной аварии молодой человек теперь называет вторым Днем рождения. Арсений уверен, что спасение его, остальных пассажиров и двушки-водителя - дело счастливого случая
Новости 24
Отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя совершит патриарх Кирилл
Приговор педофилам и чиновникам сможет вновь выносить суд присяжных
«Наша гордость»: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о ямальцах - победителях конкурса «Доброволец России»
Минобороны ужесточит правила работы с гостайной
Госдума узаконила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Медведев выразил соболезнования семье Юрия Лужкова
Вологда начнет в Новый год с благотворительного марафона
В Украине надеются вернуть 77 своих граждан в рамках первого этапа обмена
Глава СПЧ выступил за проведение амнистии к 75-летию Победы
Россияне стали планировать отдых как минимум за месяц
Футболист Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры в 36 лет
«Холодное сердце» не растопить: Диснеевская сказка снова в лидерах проката
Песков раскрыл подробности переговоров Путина с Зеленским
«Лично видел его 7 декабря»: Виктор Батурин рассказал о последней встрече с Лужковым
Кипрейные плантации будут разрабатываться в Вологодской области
Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова
Российские журналисты призвали Зеленского снять запрет на посещение Украины
Константин Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность в 2019 году
В Ленинградской области расселят более тысячи аварийных домов
Госдума одобрила законопроект об отмене "банковского роуминга"
Похороны Юрия Лужкова пройдут на Новодевичьем кладбище
Премьер-министр Украины допустил "газовую войну" с Россией
В ЛНДР начались первые российско-лаосские военные учения
Центробанк понизил курс доллара до 63,58 рубля