Перед смертью больная раком мозга солистка Roxette ослепла на один глаз и не могла ходить

Cолистка группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни от рака мозга в своем доме. О смерти звезды по неизвестным на то причинам почему-то не сообщали почти сутки.

Мари Фредрикссон скончалась в понедельник утром 9 декабря. Эту информацию подтвердил менеджер звезды. По словам близких, на церемонии прощания с певицей будут присутствовать только члены семьи. Звезда не хотела пышных похорон и просила о том, чтобы все прошло тихо и спокойно.

Мари Фредрикссон был 61 годФото: REUTERS

У Мари Фредрикссон двое детей. Дочери 26 лет, а сыну исполнилось 23 года. Вся семья во главе с 62-летним Микаэлем Болесем оплакивает артистку.

"С большой грустью мы должны объявить, что ушла одна из наших самых любимых певиц. Мари Фредрикссон скончалась в апартаментах утром 9 декабря от своей прежней болезни", - говорится в официальном заявлении группы Roxette.

Опухоль мозга была диагностирована у певицы в 2002 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Мари долгие годы боролась со смертельным недугом. В сентябре 2002 года ей диагностировали рак головного мозга. В последнее время состояние здоровья звезды ухудшилось. Она ослепла на один глаз. У нее начались проблемы с ногами. Перед смертью певица не могла ходить.

Отметим, что в ходе лечения Фредрикссон лишилась фрагмента мозга, ее частично парализовало. Несмотря на личную трагедию, исполнительница не отчаивалась и продолжала работать над новыми композициями, пишет Еxpressen.

По словам близких, на церемонии прощания с певицей будут присутствовать только члены семьиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Мари Фредрикссон прославилась не только как солистка группы Roxette, но и как композитор, автор песен, пианистка. Однако именно участие в коллективе сделало ее поистине всемирно известной. Одна из музыкальных композиций - It Must Have Been Love - стала саундтреком к фильму 1990 года "Красотка".