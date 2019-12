Наследие Мари Фредрикссон из Roxette - двое детей, золотые хиты и титул "Икона стиля"

Мы впервые увидели ее в конце 80-х - ведущий шведской телепрограммы "Лестница Якоба" Якоб Далин представил тогда еще советским телезрителям своих перспективных земляков из дуэта "Роксетт". "Название можно перевести как "рок-н-ролльчик", - улыбнулся тогда скандинавский телеведущий. Заводные шведы с их зажигательным поп-роком (в эфире прозвучала песня The Look) полюбились неизбалованному отечественному меломану сразу, а яркая короткостриженная вокалистка, эдакая смесь Энни Леннокс и Мадонны, моментально стала для советских модниц иконой стиля. Вскоре уже "Роксетт" гремел по всей планете, на "отлично" сдав главный экзамен в шоу-бизнесе, то есть сумев понравиться американской публике - вот тебе и незамысловатый "рок-н-ролльчик!".

Четыре раза песни дуэта взлетали на вершину американских хит-парадов, а хрипловатый голос Мари Фредрикссон в первой половине 90-х был, наверное, одним из самых узнаваемых в мире. Без этого голоса не состоялся бы успех легендарной мелодрамы "Красотка", навсегда связавшей лица Джулии Робертс и Ричарда Гира со словами бессмертного хита It Must Have Been Love. "It must have been love, but its over now..." ("Похоже, это была любовь, но теперь она ушла..."), - пели вместе с Мари заплаканные зрители. В тот момент вряд ли кто-то мог поверить, что Фредрикссон - молодая, красивая, стильная - спустя неполных три десятка лет тоже уйдет от нас, и уйдет слишком рано, в том возрасте, который по нынешним меркам считается скорее зрелостью, нежели старостью.

"Роксетт" гремел по всей планетеФото: REUTERS

Тревожный звонок прозвучал в 2002 году 11 сентября (и как после этого не верить в черную магию чисел?): певица почувствовала себя плохо во время утренней пробежки. Диагноз врачей был неутешителен - опухоль головного мозга. Артистке было всего 44 года, она воспитывала двоих детей, активно работала, записывала сольные альбомы и продолжала оставаться лицом "Роксетт". Все планы были перечеркнуты, вместо гастролей - сложнейшая операция и долгое мучительная реабилитация, в процессе которой Мари испытывала серьезные проблемы со зрением и слухом. Разумеется, о музыке не могло идти и речи, но она все же вернулась в студию - сольный альбом, записанный при поддержке мужа, клавишника Микаэля Болйоса, стал для артистки своеобразной формой терапии.

61-летняя певица до последнего боролась с тяжелой болезньюФото: REUTERS

Казалось, болезнь побеждена: Мари не только работала сольно, но и к восторгу фанатов воссоединилась со своим партнером по "Роксетт" Пером Гессле - сначала для разовых акций (запись пары песен или один-два концерта), затем уже для создания полноценного нового альбома, который вышел в свет летом 2016-го. Увы, сказка о чудесном воскрешении длилась недолго - болезнь вновь дала о себе знать, и концерты, призванные поддержать успех нового диска, пришлось отменить по настоянию врачей. "Увы, гастролей в моей жизни больше не будет..." - говорилось в специальном заявлении, выпущенном артисткой.

Мари продолжала работать до тех пор, пока была в состоянии находиться в студии: ей даже удалось выпустить несколько песен, которые дарили новые надежды фанатам, верящим, что их любимица вернется к ним вновь. Увы, на этот раз переиграть смертельный недуг Мари не смогла. Its over now...

Поделиться видео </> x HTML-код Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон.Мари Фредрикссон скончалась на 61-м году жизни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перед смертью больная раком мозга солистка Roxette ослепла на один глаз и не могла ходить

Мари Фредрикссон был 61 год (подробности)