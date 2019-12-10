2019-12-10T20:13:44+03:00
Политика

Путин — о желании Украины перекрыть границу Донбасса: Я представляю, что начнется дальше. Сребреница будет!

Правозащитники на встрече с президентом заступились за Новые год и предложили увольнять за хамство
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Глава государства поддержал предложение увольнять госслужащих, позволивших хамить обратившимся к ним. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССГлава государства поддержал предложение увольнять госслужащих, позволивших хамить обратившимся к ним. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Совет по правам человека, который в Кремле во вторник проводил Владимир Путин, словно был продолжением переговоров в «нормандском формате» в Париже, в которых президент России принимал участие в понедельник.

- На Украине до сих пор не принят закон об амнистии, - ответил Путин на выступление Кирилла Вышинского о ситуации с правами человека в Незалежной. - В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет! - вспомнил он резню во время распада Югославии. - Мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссию с националистами, не понятно, кто там сильнее. И не понятно, что там произойдет, и кто ими будет руководить, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям.

Адвокат Генри Резник говорил о давлении на суды, которые сейчас оказывается. Но президент предложил посмотреть на ситуацию и с другой стороны.

- Особенно уж нельзя влиять, запугивая представителей правоохранительных органов и судов, а такое тоже, к сожалению, у нас имеет место быть, - напомнил он. - Когда в социальных сетях размещается информация о том, что надо выявлять места жительства судей, их родственников и готовить против них террористические акты. Это что такое?

Тема протестов, проходивших в России в этом году, поднималась на Совете часто, и президент не стал уходить от вопроса.

- Бросил пластиковый стаканчик в представителя органов власти — ничего, - выстроил цепочку Путин. - Потом пластиковую бутылку. Опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом и стрелять начнут, и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого. Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными доступными, но законными средствами. Вот в чем все дело!

Глава государства поддержал предложение увольнять госслужащих, позволивших хамить обратившимся к ним.

- Человек пришел на работу в государственные органы, муниципальные — и хамит, людей оскорбляет, полностью согласен, - был солидарен с идеей Путин. - В уголовном кодексе есть статьи за оскорбления, надо посмотреть практику применения.

Как выяснилось, вступаться за Новый год — тоже дело правозащитников. Путина попросили все же сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

- Не знаю, как мы поступим насчет 31-го, - задумался президент. - Времени очень мало для принятия решения подобного рода, но я вас услышал.

Владимир Путин на встрече с уполномоченными по правам человека в России.Владимир Путин на встрече с уполномоченными по правам человека в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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