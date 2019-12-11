2019-12-11T14:13:56+03:00
Политика

Путин - о протестах на Западе: Посмотрите, как расправляются там с демонстрантами, просто на месте заканчивают людей. Хоть кого-то наказали?

Президент объяснил, почему нельзя кидать стаканчики в полицию и что выдумал Ленин
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент России Владимир Путин во время встречи с региональными уполномоченными по правам человека в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент России Владимир Путин во время встречи с региональными уполномоченными по правам человека в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

На Совете по правам человека, который в Кремле во вторник проводил Владимир Путин, режиссер Сокуров предложил "придумать Россию заново".

- Александр Николаевич, мы вас все любим, и я тоже, ваше творчество, оно замечательное. Можно ли какую-то страну придумать? - мягко изумился Путин.

- Можно-можно. Россию можно! - не сомневался режиссер.

- Вы знаете, есть такой человек в нашей не так уж давней истории – господин Ульянов, - ответил президент. - Он придумал, теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал государственную структуру, заложив мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет. Но придумал! Мы должны опираться на то, что у нас есть и было. Мы должны опираться на русский народ.

Телеведущий Николай Сванидзе предложил статью изъять из Уголовного кодекса статью за неоднократное участие в несанкционированных акциях.

- Вот демократическое государство – Франция, право полиции на разгон акции после двух призывов разойтись. Задержанным после двух призывов разойтись – штраф и лишение свободы до 1 года. Понимаете, они нахлебались этих уличных демонстраций, вот начали ужесточать, - привел обратный пример Путин. - Это мы что ли отличаемся в худшую сторону? Я своими глазами видел: остановил полицейский машину в США, женщина выскочила и побежала. Да, она побежала, ну, догоните, машину зафиксируйте, найдите ее, пистолет достал и в спину прямо бах, бах – и все. Наказали? Нет. Посмотрите, как расправляются там с демонстрантами, просто на месте заканчивают людей. Хоть кого-то наказали? Нет.

Как выяснилось, вступаться за Новый год — тоже дело правозащитников. Путина попросили все же сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

- Не знаю, как мы поступим насчет 31-го, - задумался президент. - Времени очень мало для принятия решения подобного рода, но я вас услышал.

РЕАКЦИЯ

«Мы в сотни раз сократили количество гробов русских солдат»: Кадыров ответил на предложение лишить его и отца званий «Героя России»

Чеченскому народу не понравилось высказывание режиссера о его народе (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин — о желании Украины перекрыть границу Донбасса: Я представляю, что начнется дальше. Сребреница будет!

Совет по правам человека, который в Кремле во вторник проводил Владимир Путин, словно был продолжением переговоров в «нормандском формате» в Париже, в которых президент России принимал участие в понедельник.

- На Украине до сих пор не принят закон об амнистии, - ответил Путин на выступление Кирилла Вышинского о ситуации с правами человека в Незалежной (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Обезглавленный труп фотолюбителя обнаружен в подмосковной деревне
В Британском институте стенографов рассказали, чего общего у Греты Тунберг и "желтых жилетов"
Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек
Умерла Елена Лебедева, основатель "Радионяни"
Стало известно, что в 2019 году чаще всего "гуглили" россияне
К берегам Японии прибило пропавший в октябре российский катер
Совфед одобрил закон об отмене комиссии за перевод внутри банка
В ВШЭ рассказали, как россиянам получить справедливую зарплату
Песков: Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова
В России собираются ввести пошлины на покупки из зарубежных онлайн-магазинов дороже 20 евро
Задержан сторонник "Правого сектора", планировавший теракт в Мурманске
В Кремле оценили значимость встречи Лаврова и Трампа
Песков: говорить о победителях и проигравших на "нормандском саммите" не уместно
В Совфеде прокомментировали данные исследования о размере справедливой зарплаты
Песков заявил, что Путин не собирается смотреть сериал "Слуга народа"
Союз журналистов Украины поддержал идею снять запрет на въезд для российских коллег. "На пять дней"
"Не мог позволить себе автосервис": Мама Илона Маска показала старое фото сына
Турция пригрозила выгнать американских военных с авиабазы Инджирлик
В Индии начались международные учения «Индра-2019»
Треть работодателей планирует оставить работников без годовой премии
Тарантино планирует снять третью часть "Убить Билла"
Все дело в химикатах: Эксперты рассказали об опасности мандаринов
В Австрии врачи сделали невозможное - пересадили мертвое сердце живому человеку
Автомобили «Нива» снова полностью станут АВТОВАЗовскими
В перестрелке в Нью-Джерси погибли шесть человек, в том числе полицейский
Платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой, продано за $313 тысяч
Эксперт прокомментировал переговоры Лаврова и Трампа
СК России передал дело экс-министра обороны Украины в суд
В Совфеде поддержали идею наказывать чиновников за оскорбления граждан