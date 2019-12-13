2019-12-13T01:18:46+03:00
Общество

В России многоразовые мешочки для фруктов и овощей запустила еще одна торговая сеть

Покупателям супермаркетов предлагают отказаться от одноразовых полиэтиленовых пакетов
Анна ГЛАДКИХ
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Мешочки для фруктов и овощей предлагают использовать вместо полиэтиленовых пакетов. Фото: vk.com/@x5retailgroup-meshochkМешочки для фруктов и овощей предлагают использовать вместо полиэтиленовых пакетов. Фото: vk.com/@x5retailgroup-meshochk
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Еще одна российская продуктовая сеть предложила своим покупателям экологичную альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетикам для овощей, фруктов и орехов. Теперь в каждом магазине сети «Лента» можно взвешивать товар в приобретенных здесь же мешочках из полиэстера. Такие мешочки продаются по цене 69,99 за пару. Они изготовлены из полиэстра, и после использования их можно постирать и снова взять с собой в магазин.

Напомним, ранее многоразовые мешочки из нейлона поступили в магазины сети «Пятерочка» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Белгороде, Самаре, Екатеринбурге и Краснодаре. Там они продаются поштучно и стоят 36 рублей. Кстати,в среднем полиэтиленовый пакет служит около 12 минут, а затем отправляется в мусор. Если его не переработать, то он будет отравлять нашу планету несколько столетий. Доказано, что ежегодно полиэтиленовый мусор убивает около миллиарда морских птиц и еще порядка 100 тысяч китов, дельфинов, морских черепах и других удивительных животных. Вот почему миру нужно отказаться от одноразовых полиэтиленовых пакетов.

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