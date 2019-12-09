2019-12-09T19:30:45+03:00
Общество

В российских супермаркетов появились многоразовые мешочки для фруктов и овощей

Покупателям предлагают отказаться от полиэтиленовых пакетов и взвешивать овощи в мешочках из нейлона
Анна ГЛАДКИХ
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Мешочки для фруктов и овощей предлагают использовать вместо полиэтиленовых пакетов. Фото: vk.com/@x5retailgroup-meshochkМешочки для фруктов и овощей предлагают использовать вместо полиэтиленовых пакетов. Фото: vk.com/@x5retailgroup-meshochk
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В российских супермаркетах начали продаваться мешочки, которые можно использовать для упаковки, взвешивания и хранения овощей, фруктов и орехов. Мешочки можно использовать многократно, не прибегая к использованию пластиковых пакетов.

Новинка уже поступила в магазины сети «Пятерочка» Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Белгороде, Самаре, Екатеринбурге и Краснодаре. Нейлоновый мешочек стоит 36 рублей. Ритейлер объявил о дополнительных бонусах для тех покупателей, кто воспользуется не полиэтиленовым пакетом, а многоразовым мешочком, – сообщается на страничке компании в «ВКонтакте».

Планируется, что если идея приживется, то многоразовые мешочки пустят в продажу в магазины сети по всей стране.

ПОЧЕМУ МИР ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПОЛИЭТИЛЕНА

В среднем один полиэтиленовый пакет служит нам всего 12 минут, после чего он попадает на помойку, где будет разлагаться веками. От пластикового загрязнения страдает не только красота ландшафта, от него гибнут животные. Ежегодно, попадая в пищеварительную систему полиэтилен убивает около миллиона морских птиц и примерно 100 тысяч других животных – в основном это киты, дельфины, черепахи и тюлени.

Кроме того, пластик для пакетов получают из нефти, и нередко в процессе ее добычи происходят разливы, которые также губительны для всего живого.

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