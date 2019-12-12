Слесарь из Читы погружается на дно озер, чтобы очистить их от мусора

Думаете, на дне рек и озер скрываются только рыбы и сокровища? Как бы не так. Там десятилетиями копились покрышки, рыболовные сети, пластиковые бутылки - даже целые автомобили… Сколько мусора лежит на дне водоемов, своими глазами видел Руслан Гудым из Читы. Слесарь по ремонту подвижного состава ООО «ЛокоТех-Сервис» стал лауреатом проекта “Героям - быть!”. Вот уже пять лет в Москве вручают награды людям рабочих профессий со всей страны, которые совершают добрые, бескорыстные поступки.

Жюри и участников народного голосования не оставила равнодушными история Руслана - вот уже шесть лет парень в свободное от работы время погружается на дно озер, чтобы очистить их от мусора.

Все началось с увлечения спортом. С детства Руслан занимался сноубордом, мотокроссом, лёгкой атлетикой, прыгал с парашютом… А несколько лет назад решил освоить дайвинг.

- Еще на учебе у нас была традиция: если нашел что-то на дне - вытаскиваешь на берег. А когда я получил сертификат и начал постоянно погружаться - увидел, сколько мусора находится под водой. Так, из этой традиции и родилась идея первой акции, - рассказал “КП” Руслан.

С годами количество мусора на дне озер стало сокращатьсяФото: Из личного архива

Экологические мероприятия Руслан и другие читинские дайверы проводят уже шесть лет. Приглашают друзей, знакомых, просто неравнодушных горожан, школьников. Те, у кого есть сертификаты дайвера, во время акций очищают дно водоемов. А остальные собирают мусор на береговой линии.

- Мы приглашаем людей не просто убрать мусор и узнать об экологии, но и отдохнуть - это помогает заинтересовать, сплотить участников. Мы также показываем оборудование для дайвинга, даем заинтересованным попробовать “подышать” в нем, таким образом вовлекая людей еще и в спорт, - рассказывает Руслан.

Через три года к акциям начали активно подключаться его коллеги, поддержал совет молодежи предприятия.

Руслан Гудым с друзьями уже шесть лет проводит экологические акции и меняет отношение горожан к проблеме загрязнения водоемовФото: из личного архива

- Мы показываем подводные съемки - чтобы люди поняли, насколько загрязнено дно водоемов. Постепенно нас стали приглашать к себе природные парки.

Поначалу у многих был стереотип: мы же сами не мусорим - почему мы должны убирать за другими? Но акции помогают поменять общественное мнение, - говорит дайвер.

В первые годы за день могли вывозить по несколько тонн отходов, но с годами количество мусора на дне озер стало сокращаться. Видны результаты работы, меняется само отношение горожан к проблеме загрязнения водоемов. А значит - все не зря.

- Экологическими акциями я занимаюсь просто потому что могу. Потому что мне это под силу. Я хочу подать пример своему сыну и всем людям. Показать, что вода - это тоже часть нашей планеты, нашей жизни, - уверен Руслан Гудым.