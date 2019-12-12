2019-12-12T13:08:50+03:00
Телевизор

Сериал с Зеленским, снятый с эфира на ТНТ, давно показывают бесплатно

Показ «Слуги народа» отменили после первых трех серий
Антонина ВЕТКИНА
Поделиться:
Фрагмент постера сериала "Слуга народа".Фрагмент постера сериала "Слуга народа".
Изменить размер текста:

Показав в четверг первые три серии украинского сериала про учителя истории, сделавшего головокружительную карьеру в политике, ТНТ прикрыл лавочку: в эфирную сетку вернулся подвинутый было проект «СашаТаня». А ведь с помпой анонсировался именно ежедневный показ «Слуги народа». На ТНТ пояснили, что канал… и не собирался показывать сериал целиком. Мол, это был такой маркетинговый ход: три серии в эфире в качестве «заманухи», а остальное — на платной онлайн-платформе Premier. Небезупречная с моральной точки зрения стратегия, мягко говоря.

Три серии на Premier действительно появились — вероятно, позже выложат и другие. Только смысла в этом никакого нет: «Слуга народа» - сериал не новый (первый сезон вышел аж в 2015 году) — кто хотел, давно его посмотрел. А главное, все три сезона при желании можно посмотреть абсолютно бесплатно на Youtube - на официальном канале проекта, или в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска».

Только зачем смотреть сериал, если уже знаешь, чем дело кончится? Напомним, главный герой «Слуги народа» в исполнении Владимира Зеленского становится президентом Украины, что и произошло затем в реальности. Фактически сериал стал частью предвыборной кампании нынешнего украинского президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скорее всего, это просто легенда»: историк РАН высказался о сериале «Викинги»
На экраны вышел новый сезон с Данилой Козловским в главной роли. Мы спросили историка, реально ли существовали главные герои, и как складывались их взаимоотношения [Телепрограмма]
Новости 24
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Песков прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» на российском ТВ
В Кремле назвали высылку немецких дипломатов вынужденной мерой
Дневной сон оказался смертельно опасен
Путин пришел попрощаться с Лужковым
Уникальную станцию Рамзеса II нашли в Египте
Лужков умер из-за редкого осложнения после обследования сердца
В Госдуме объяснили позицию Киева по поводу визита крымских политиков в Сербию
Двух экс-депутатов Рады задержали за избиение члена партии "Слуга народа"
Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН
Видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" появилось в сети
Джабаров прокомментировал слова немецкого депутата о «капитуляции» Германии перед США
На Новодевичьем кладбище готовятся к похоронам Юрия Лужкова
На крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар: есть пострадавшие
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ
Правительство почти на треть урезало квоту на иностранных работников
Парламент Казахстана одобрил возврат арендованной Россией земли на Байконуре
МИД России вызвал посла Германии в ответ на высылку дипломатов
Овечкин применил силовой прием против судьи: арбитра госпитализировали
Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16 человек
В Домодедово найден труп бизнесмена с огнестрельным ранением головы
Россияне назвали идеальную продолжительность выходных в Новый год
Японская береговая охрана нашла российский катер опрокинутым в море
Штрафы для бизнеса могут вырасти в десятки раз
Бывший адвокат Трампа просит выпустить его из тюрьмы
«Матрица 4» выйдет в один день с «Джоном Уиком 4»