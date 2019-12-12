Сериал с Зеленским, снятый с эфира на ТНТ, давно показывают бесплатно

Показав в четверг первые три серии украинского сериала про учителя истории, сделавшего головокружительную карьеру в политике, ТНТ прикрыл лавочку: в эфирную сетку вернулся подвинутый было проект «СашаТаня». А ведь с помпой анонсировался именно ежедневный показ «Слуги народа». На ТНТ пояснили, что канал… и не собирался показывать сериал целиком. Мол, это был такой маркетинговый ход: три серии в эфире в качестве «заманухи», а остальное — на платной онлайн-платформе Premier. Небезупречная с моральной точки зрения стратегия, мягко говоря.

Три серии на Premier действительно появились — вероятно, позже выложат и другие. Только смысла в этом никакого нет: «Слуга народа» - сериал не новый (первый сезон вышел аж в 2015 году) — кто хотел, давно его посмотрел. А главное, все три сезона при желании можно посмотреть абсолютно бесплатно на Youtube - на официальном канале проекта, или в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска».

Только зачем смотреть сериал, если уже знаешь, чем дело кончится? Напомним, главный герой «Слуги народа» в исполнении Владимира Зеленского становится президентом Украины, что и произошло затем в реальности. Фактически сериал стал частью предвыборной кампании нынешнего украинского президента.