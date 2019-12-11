Владимира Зеленского прописали на российском ТВ

«Слуга народа» - самый популярный и самый необычный сериал на Украине за последние годы, там его посмотрели буквально все. Сценарный вымысел и реальность переплелись в фантасмагорический клубок: в сериале Владимир Зеленский играет учителя истории Василия Голобородько, которому проворовавшаяся украинская власть обрыдла настолько, что он выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах и… победил. Ну, а что на Украине минувшей весной произошло нас самом деле, вы и так знаете.

Первый сезон вышел в 2015 году, когда Владимир Зеленский был всего лишь бывшим кавээнщиком и успешным артистом, телеведущим и продюсером, руководителем знаменитой студии «Квартал 95», Третий сезон, который начался в марте 2019-го, удачно вписался в президентскую кампанию Зеленского, которая завершилась для него оглушительным хэппи-эндом. Вот и попробуй найди после этого грань между тем, что показывают на экране и суровой действительностью.

«Слугу народа» показали в Эстонии, Казахстане, Грузии, Беларуси - и тоже с огромным успехом, сериал купил американский видеосервис Nefflix. Вообще его можно посмотреть просто в Youtube, но только не в России – нашу страну правообладатели заблокировали по коммерческим соображениям: вдруг какой-то наш телеканал купит сериал для показа? И вот, наконец, это случилось.

Огромное количество деталей сюжета «Слуги…» понятны только украинцам. Например, многие персонажи имеют реальные прототипы из числа политиков страны. Это был сериал для внутреннего пользования, высмеивающий прогнившую политическую систему Украины – то того момента, как Зеленский в самом деле стал президентом. И тогда это стало особенно интересно.

«Никого не удивляет, когда сама жизнь подкидывает идеи для сценариев, но в случае со «Слугой народа» все ровно наоборот – сценарий стал жизнью. Зеленский сделал комедийный сериал своей биографией, - поясняют на ТНТ, с чего вдруг там решили показать сериал. - Но, как показывает практика, иногда сценарий хорош только на бумаге, а человек из «народа» становится президентом только от безысходности своего же народа».

На канале предлагают представить, что президентом России вдруг стал… актер Александр Робак. Ну, тот самый, который сыграл простого мужика в "Домашнем аресте", который, как и учитель Голобородько, попер в политику – правда, стал в итоге всего лишь мэром маленького городка.

«Для зрителей сериал стал утопией, не имеющей никакого отношения к Украине Зеленского, так как в жизни непрофессиональный политик может увести страну совсем не туда, куда, а выкрикивание монологов – будет тем единственным, что этот человек будет делать действительно профессионально», - хмуро сообщает ТНТ в своем пресс-релизе.

Кстати, «Слугу…» на Украине активно критиковали – за русофильство (в сериале говорят преимущественно на русском) и «украинофобию», за политический популизм и много чего еще. А теперь возможность увидеть все своими глазами и составить свое собственное мнение есть и у вас.

Смотрите «Слугу народа» на ТНТ с 10 декабря в 19.00.