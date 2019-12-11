Екатерина Медведева: Учитываем запросы детей и работаем с ними на равных

Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Среди участников конкурса - учитель математики и экономики Екатерина Медведева из Ярославля. В школе она работает четвертый год, за плечами - Ярославский педагогический университет. По первой специальности Екатерина Андреевна экономист и управленец, по второй - преподаватель математики.

- В команде три человека. Как вы сотрудничаете?

- В команде я, учитель технологии Наталья Галкина и учитель немецкого языка Елена Якимова. Мы давно вместе проводим интегрированные уроки - например, уроки математики на немецком языке с элементами технологии. То есть все расчеты на уроке технологии проводим с применением математических формул и на иностранном языке. Детям такой симбиоз очень интересен.

- Учитель будущего - какой он?

- Современные дети другие, с ними нужно работать иначе. Простая лекция, говоря их языком, не зайдет. Поэтому мы с ними играем, проводим уроки в технике «перевернутый класс», когда ребята сами изучают материал, а потом мы его отрабатываем. Проходят «расстрелы»: 6 добровольцев выходят к доске и решают задачи, потом сами себе ставят оценки. Проводим интерактивные уроки, работаем с образовательными платформами. Часто идут занятия по группам, после каждого урока разбираем, что было понятно, что нет, что хотели бы изменить в подаче материала. От программы мы не уходим, но редактируем ее в пределах возможностей.

Наша школа с углубленным изучением английского языка, поэтому много работаем в этом направлении. Но недавно начали делать проект «Математика на китайском языке». Я китайского не знаю, но дети захотели, поэтому подстраиваемся под их запросы… Это нормально, в каких-то вещах они понимают больше. Учимся вместе с ними - а иначе диалога не получится. Главное, чтобы у учителя не было превосходства над детьми, с ними нужно работать на равных.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Лобода, директор департамента образования Ярославской области:

- Участие в конкурсе «Учитель будущего» - отличная возможность профессионального роста и уникальный шанс прямого общения с лучшими профессионалами в своей области. Современной системе образования нужны энергичные, умные и профессиональные педагоги - те, кто шагает в ногу со временем, умеет разговаривать с детьми на их языке, свободно ориентируется в мире электронных информационных ресурсов.

Особенно значимо, что этот конкурс задуман как командный проект. Умение работать сообща, объединяться для решения задач и достижения общих целей становится базовым навыком в 21 веке. Уверена, что и ярославские «Учителя будущего» займут достойное место в сообществе единомышленников.

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.