2019-12-12T14:37:54+03:00
Общество

Екатерина Медведева: Учитываем запросы детей и работаем с ними на равных

Конкурс «Учитель будущего» призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Екатерина Медведева, учитель математики школы № 37 Ярославля. Фото: Архив Е. МЕДВЕДЕВОЙЕкатерина Медведева, учитель математики школы № 37 Ярославля. Фото: Архив Е. МЕДВЕДЕВОЙ
Изменить размер текста:

Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Среди участников конкурса - учитель математики и экономики Екатерина Медведева из Ярославля. В школе она работает четвертый год, за плечами - Ярославский педагогический университет. По первой специальности Екатерина Андреевна экономист и управленец, по второй - преподаватель математики.

- В команде три человека. Как вы сотрудничаете?

- В команде я, учитель технологии Наталья Галкина и учитель немецкого языка Елена Якимова. Мы давно вместе проводим интегрированные уроки - например, уроки математики на немецком языке с элементами технологии. То есть все расчеты на уроке технологии проводим с применением математических формул и на иностранном языке. Детям такой симбиоз очень интересен.

- Учитель будущего - какой он?

- Современные дети другие, с ними нужно работать иначе. Простая лекция, говоря их языком, не зайдет. Поэтому мы с ними играем, проводим уроки в технике «перевернутый класс», когда ребята сами изучают материал, а потом мы его отрабатываем. Проходят «расстрелы»: 6 добровольцев выходят к доске и решают задачи, потом сами себе ставят оценки. Проводим интерактивные уроки, работаем с образовательными платформами. Часто идут занятия по группам, после каждого урока разбираем, что было понятно, что нет, что хотели бы изменить в подаче материала. От программы мы не уходим, но редактируем ее в пределах возможностей.

Наша школа с углубленным изучением английского языка, поэтому много работаем в этом направлении. Но недавно начали делать проект «Математика на китайском языке». Я китайского не знаю, но дети захотели, поэтому подстраиваемся под их запросы… Это нормально, в каких-то вещах они понимают больше. Учимся вместе с ними - а иначе диалога не получится. Главное, чтобы у учителя не было превосходства над детьми, с ними нужно работать на равных.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Лобода, директор департамента образования Ярославской области:

- Участие в конкурсе «Учитель будущего» - отличная возможность профессионального роста и уникальный шанс прямого общения с лучшими профессионалами в своей области. Современной системе образования нужны энергичные, умные и профессиональные педагоги - те, кто шагает в ногу со временем, умеет разговаривать с детьми на их языке, свободно ориентируется в мире электронных информационных ресурсов.

Особенно значимо, что этот конкурс задуман как командный проект. Умение работать сообща, объединяться для решения задач и достижения общих целей становится базовым навыком в 21 веке. Уверена, что и ярославские «Учителя будущего» займут достойное место в сообществе единомышленников.

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ксения Ненашева: С современными детьми, нужно быть на равных, ловить их волну
Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе
Алла Бондаренко: Успех наставника - это личные успехи его учеников
Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе
В Приморском крае прошла презентация профессионального конкурса «Учитель будущего»
2 декабря на территории университетского комплекса «Гимназии-колледжа Дальневосточного федерального университета» состоялась рабочая встреча молодых педагогов Приморского края
Больше двух тысяч человек отправили заявки для участия в профессиональном конкурсе «Учитель будущего»
Это новый всероссийский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регистрация стартовала 19 ноября, но конкурс уже охватил всю страну
Новости 24
Госдума обязала сообщать о причинах блокировки электронных кошельков
Госдума разрешила размещать курилки в транзитных зонах аэропортов
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Песков прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» на российском ТВ
В Кремле назвали высылку немецких дипломатов вынужденной мерой
Дневной сон оказался смертельно опасен
Путин пришел попрощаться с Лужковым
Уникальную станцию Рамзеса II нашли в Египте
Лужков умер из-за редкого осложнения после обследования сердца
В Госдуме объяснили позицию Киева по поводу визита крымских политиков в Сербию
Двух экс-депутатов Рады задержали за избиение члена партии "Слуга народа"
Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН
Видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" появилось в сети
Джабаров прокомментировал слова немецкого депутата о «капитуляции» Германии перед США
На Новодевичьем кладбище готовятся к похоронам Юрия Лужкова
На крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар: есть пострадавшие
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ
Правительство почти на треть урезало квоту на иностранных работников
Парламент Казахстана одобрил возврат арендованной Россией земли на Байконуре
МИД России вызвал посла Германии в ответ на высылку дипломатов
Овечкин применил силовой прием против судьи: арбитра госпитализировали
Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16 человек
В Домодедово найден труп бизнесмена с огнестрельным ранением головы
Россияне назвали идеальную продолжительность выходных в Новый год
Японская береговая охрана нашла российский катер опрокинутым в море
Штрафы для бизнеса могут вырасти в десятки раз
Бывший адвокат Трампа просит выпустить его из тюрьмы
«Матрица 4» выйдет в один день с «Джоном Уиком 4»