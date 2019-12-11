Статус у состязания очень высокий. Реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование». Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России.

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу.

Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж». Первый этап конкурса - онлайн-тестирование состоится в январе 2020 года. Педагогам-участникам предложат набрать для своей группы наибольшее количество баллов в трех треках: вопросы по специальности; задания по психологии и педагогике; проверка знаний культуры речи.

Команды-победители этого этапа пройдут в окружной полуфинал. На нем педагогам предстоит участвовать уже в индивидуальных зачетах.

Ставропольский край представит учительница математики гимназии № 1 города Новоалександровск Ольга Пальчех.

На уроках она - мудрый педагог и «классная мама» почти для 30 детей, а дома - мама троих детей. Старший сын уже учится в вузе, а младшие пока школьники. Преподавать Ольга Пальчех начала в первые годы 2000-х сразу после окончания педагогического института. Работала учителем математики в гимназии № 25 краевого центра. А потом переехала жить и работать в Новоалександровск.

В команду Ольги входят учитель русского языка и литературы Елена Хопрянинова и учитель истории и обществознания гимназии № 1 Новоалександровска Наталья Михнева. Все педагоги до этого участвовали в различных конкурсах, в том числе и в популярном интеллектуальном состязании «Учитель года».

Ольга Пальчех, учительница математики гимназии № 1 г. Новоалександровска Ставропольского края. Фото: Архив О. ПАЛЬЧЕХ

- Мы с моими коллегами сотрудничаем не первый год, работает в унисон, вдохновляя друг друга. Я, как только узнала из соцсетей про конкурс «Учитель будущего», тут же предложила коллегам создать команду. Рада, что они поддержали меня.

Ольга Пальчех уверена, что профессия учителя никогда не потеряет привлекательности, а наоборот, будет совершенствоваться «в колесе развития».

- Как бы не менялось время и технологии, как бы не менялись взгляды на воспитание и образование, всегда самым важным останется разговор напрямую ученика с наставником. Причем учим не только мы детей, но и они нас многому учат. Педагогика такая замечательная профессия, что мы, учителя, психологически совсем не стареем. Вот мы выпустили одиннадцатиклассников, а потом снова набираем четвероклашек и вместе с ними «возвращаемся в период открытий». Можно сказать, что школа - это таблеточка для вечной молодости и вечного саморазвития, ведь образование - оно навсегда и для всех. Постоянно развиваясь, человек совершенствуется всю жизнь.

Финал профессионального конкурса пройдет в апреле 2020 года. 100 команд со всей России проведут открытые уроки c учениками и выступят в формате публичной лекции. Победителями станут 30 лучших «троек». Они попадут на образовательные смены мастерской управления «Сенеж» и получат в наставники для дальнейшего развития директоров топовых школ и вузов России, известнейших педагогов и ученых. Желаем Ольге Пальчех, Елене Хопряниновой и Наталье Михневой победы!

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.