2019-12-12T17:19:23+03:00
Общество

Екатерина Богданова: А у нас - «Детский университет»!

Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе
Данил СВЕЧКОВ
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Екатерина Богданова, педагог начальных классов МОАУ Лицей № 21 города Кирова. Фото: Архив Е. БОГДАНОВОЙЕкатерина Богданова, педагог начальных классов МОАУ Лицей № 21 города Кирова. Фото: Архив Е. БОГДАНОВОЙ
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Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителяфиналисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Одним из самых молодых конкурсантов стала 24-летняя кировчанка Екатерина Богданова, педагог начальных классов МОАУ Лицей № 21 города Кирова. Профессия педагога заинтересовала Екатерину еще в детстве. Ее тетя, учитель русского языка и литературы, часто рассказывала девочке о своих рабочих буднях.

- Учась в школе, я всегда восхищалась нашими педагогами за то, что они полностью посвящали себя профессии. Уже в девятом классе я определилась с будущей профессией, - рассказывает молодой педагог.

И, действительно, через два года Екатерина поступила в Вятский государственный университет на учителя начальных классов, «ведь именно в раннем возрасте в ребенка можно заложить «зерна добра».

- Во время обучения в университете вместе с единомышленниками мы создали волонтерский центр - проводили мастер-классы и концерты в детских домах. Когда в лицее появилась вакансия педагога начальных классов, мне предложили попробовать себя. Вот уже второй год я классный руководитель 26 деток, - с улыбкой рассказывает участница конкурса «Учитель будущего». - Мы организуем экскурсии, выезды на природу и даже акции по сбору корма для бездомных животных.

Кировчанка активно участвует в педагогических конкурсах и проектах. Совсем недавно она вместе с командой педагогов презентовала на педагогическом хакатоне «Учителя будущего» проект DAIMON. Идея Екатерины Богдановой - создать нейросеть, которая способна определять уровень знаний обучаемого и выдавать ему индивидуальные рекомендации о том, какую информацию необходимо проработать. Именно в наставничестве Екатерина видит развитие профессии учителя.

- На конкурсе «Учитель будущего» я хочу поделиться с другими учителями нашими наработками по проекту «Детский университет», - отметила кировчанка. - Мы работаем над ним с командой педагогов базовой кафедры ВятГУ. Это площадка для обучения школьников 1 - 4 классов. В течение восьми занятий дети учатся писать свои проекты. Помогают им в этом родители, учителя, студенты и преподаватели вузов. Благодаря личным проектам у детей появляется опыт публичных выступлений, закладываются лидерские качества.

КОММЕНТАРИЙ

Вера Жуйкова, заместитель начальника департамента образования администрации Кирова:

- Екатерина Анатольевна уже проявила себя на городском конкурсе «Молодой педагог + Наставник = Команда», в котором заняла первое место. Педагог успешно выполнила все конкурсные задания и грамотно презентовала полученный опыт. Сейчас она работает над новыми проектами. Мы рады, что Екатерина Богданова будет представлять Киров в конкурсе «Учитель будущего». Она получит полезные знания и опыт, которые впоследствии внедрит при работе в лицее. Мы будем болеть за нашу участницу!

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.

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