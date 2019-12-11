Ирина Малахова: Использую гаджеты на уроках и не боюсь этого!

Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Принять участие в проекте решилась учитель физики и астрономии симферопольской средне-образовательной школы № 8 Ирина Малахова. Она узнала о конкурсе в соцсетях, а спустя несколько дней собрала команду и подала заявку. Ирина Малахова мечтала быть учителем с детства: ей нравилось все объяснять, а в школе ей хорошо давались точные науки - физика, математика. Поэтому Ирина закончила педагогический вуз по направлению физика. Некоторое время будущий педагог развивалась в другой профессии, но пять лет назад жизненный путь снова привел ее в школу. В работе учитель активно использует современные технологии и на уроках раздает детям смартфоны…

Ирина Малахова, учитель физики и астрономии симферопольской среднеобразовательной школы № 8. Фото: Архив И. МАЛАХОВОЙ

- Чтобы быстро оценить работу в течение урока, я пользуюсь раздаточными материалами и смартфонами. Дети выполняют задание на листах, а затем подносят гаджет. На нем установлено специальное приложение, которое считывает ответы и выводит рейтинговую таблицу, а также автоматически выставляет оценку. Это очень удобно, - отмечает учитель физики. Новые технологии внедряются и в систему дистанционного обучения. Когда дети болеют и пропускают занятия, задания им приходят в мессенджерах. Причем создаются уникальные задачи, которые нельзя найти в интернете.

- Наша задача - открыть для учеников двери к знаниям, а дети должны хотеть в них войти и получить нужные навыки. То есть учитель будущего - это, прежде всего, наставник, координатор. Еще детей хорошо мотивируют учиться их сверстники, которые за достижения в учебе и участие в проектах получают стипендии, - поделилась идеей учитель физики и астрономии.

Участие в конкурсах и образовательных программах для Ирины Юрьевны не в новинку. В этом году она стала призером конкурса «Лучший классный руководитель», а также победила в конкурсе на лучший урок в Симферополе, стала призером педагогического конкурса разработки внеурочных программ. - В команде у меня два профессиональных педагога, мы уже готовимся ко второму этапу проекта «Учитель будущего», - рассказывает Ирина Малахова. - Меня поддерживает коллектив, мои ученики и, конечно, семья. Надеюсь пройти в финал!

КОММЕНТАРИЙ

Василий Гуцол, заведующий центром подготовки руководящих кадров, школоведения и аттестации «Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования»:

- Профессиональный конкурс «Учитель будущего» - это прекрасная возможность для педагогов проявить себя, показать командную работу и повысить свою квалификацию. Положительно, что участие могут принять как учителя с большим стажем работы, так и педагоги, которые только недавно начали обучать детей. Надеемся, что одна из крымских команд станет финалистом конкурса!

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.