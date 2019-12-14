Эксперты предлагают запретить ставить школьникам оценки «за патриотизм»

- А как измерить патриотизм? – тихо спросила завуч. Я поднял голову и с интересом посмотрел на нее. Елена Сергеевна (назовем ее так) не ждала ответа. Вопрос был риторический. Он прозвучал как продолжение нашей беседы об особенностях жизни современной школы. Разговор был приватный, поэтому называть город и образовательное учреждение я не стану. Да и смысла нет. Думаю, многие школы легко узнают в описываемой ситуации и себя.

- Приходят проверяющие, - продолжала Елена Сергеевна. – И требуют, чтобы мы показали результаты освоения ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты – если кто еще не знает). А этих результатов три - предметные, метапредметные и личностные. Вот как личностные мерить? Как? В документе пишут, что обучение в школе должно сформировать «ценностно-смысловые установки, отражающих личностную и гражданскую позиции в деятельности» (завуч нашла нужную страницу в интернете и цитирует). А еще должна быть «способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме». Если коротко – патриотизм. Вот проверяющие и просят, чтобы мы по каждому ученику предоставили личностные результаты. Письменно. Надо понимать – оценили его патриотизм. Причем, как он растет из класса в класс. По пятибалльной шкале? Или в формате зачет-незачет? (Елена Сергеевна тут уже иронизирует).

Острова отчетного мусора

Нынешнюю школу поглотили проверки и отчеты, как мусорные острова север Тихого океана. Такого никогда, даже в самые жестко регламентированные советские времена не было. И чем больше говорят о необходимости освободить учителей и директоров от излишнего контроля, тем больше его становится.

Приходит прокуратура: вы почему не всех детей с закрепленной за школой территории приняли? Это нарушение конституционного права на образование! Штраф. (Вообще, у меня ощущение, что школа для прокуратуры лакомый кусочек – вот она вся на ладони. И столько вокруг школы наверчено юридических документов, что всегда можно найти провинность. И удобно – школа всегда под боком, там тепло, уютно и директора – учителя интеллигентные, ругаться не будут, повозмущаются и по привычке возьмут под козырек).

Приходит Роспотребнадзор: у вас почему классы переполнены? Почему не выполняется норма – 2,5 квадратных метра на одного ученика? Штраф.

Приходят из регионального управления по надзору в образовании: а где ваша лыжня? Какая лыжня? Вся пришкольная территория – уличный тротуар. Не знаем, лыжня должна быть! Завтра чтобы была! Ночью принесли из соседней школы лыжи, проложили двадцатиметровую лыжню под окном директора. И пока проверяющие глядели в это окно, старшеклассники гоняли по ней взад-вперед, демонстрируя спортивные успехи. Хороший урок двойной морали для учеников.

Ну а уж по отчетам, истребуемым от школ, можно составить пособие по чиновничьей глупости и трусости (по любому поводу подложиться бумажкой, перевести стрелки на крайнего).

Муниципалитет требует от директора представить справку об объемах вывозимого снега в кубометрах. Управление дорожного хозяйства – в тоннах.

Уроки показухи

В некоторых регионах от учителей требуют нести ответственность за жизнь и здоровье школьников даже на каникулах. Классная руководитель звонит родителям и вкрадчиво интересуется - чем будет заниматься ее ученик в выходные дни с точностью до каждого часа – с восьми утра до отбоя. Куда пойдет, что будет читать. Данные по каждому школьнику – каждому! - заносятся в таблицу и сдаются в местное управление образованием.

Игорь Богданов, директор школы в Нижнем Новгороде, недавно рассказал, что к нему только с 5 по 8 ноября поступило 22 запроса, 4 требования, 13 распоряжений, 42 письма о мероприятиях - 81 документ. Плюс еще просьбы от разных общественных и государственных организаций провести уроки Конституции, патриотизма (модная тема!), экологии, прав человека, традиционной семьи, трезвости, памяти, волонтерства, финансовой грамотности, предпринимательства, безопасности на дорогах…

- Детский экологический центр присылает запрос на 17 страницах и методические рекомендации по их заполнению на 102 страницах, - добавляет вишенку на торте Богданов.

Министр просвещения Ольга Васильева как-то упоминала, что ей в школе показали отчет о количестве сосулек. В другом отчете от директора требовали сообщить сколько мальчиков и сколько девочек вышли на субботник.

Не оценивать уровень воспитания

… Вернулся из командировки в Москву. Зашел в федеральный Рособрнадзор (в регионах работают его местные сотрудники), поинтересовался – а как проверяющие видят измерение роста патриотизма? Может на самом деле методические рекомендации есть? Начальник управления Евгений Семченко ненавязчиво предложил: «А ты мне фамилии этих проверяющих скинь, а? Мы сейчас им отправим методические рекомендации. Потом догоним и еще отправим… Да нет у нас в показателях измерения личностных результатов обучения. Нету!»

Но, похоже, очевидные с точки зрения здравого смысла вещи до региональных систем образования и вправду доходят туго. Через несколько дней уже на экспертном совете по воспитанию при Комитете по образованию и науке Госдумы мы обсуждали необходимые поправки к закону «Об образовании». И среди них к статье 93 «Государственный контроль (надзор) в сфере образования», предложенные ординарным профессором Высшей школы экономики Ириной Абанкиной.

О чем речь? О том, чтобы на уровне федерального закона запретить оценивать, измерять и вообще хоть каким-то образом использовать «при аттестации, аккредитации и других формах государственного контроля качества образования» результаты воспитания на личностном уровне. Отчеты об уровне гражданской позиции – это еще цветочки…

- В некоторых школах, представляете, за патриотизм оценки ставят – пять, три, четыре… - прокомментировала поправки председатель совета, ио директора института детства, семьи и воспитания Академии образования Татьяна Волосовец.

Вот только маленький пустяк: от одобрения поправок в закон экспертами до того, как их в положенных чтениях рассмотрят депутаты, может пройти не один месяц. Это всякие странные (мягко говоря) законы у нас проскакивают со скоростью электропоезда «Сапсан». Как мне объяснили опытные лоббисты, обычно поправки «гуляют» по кабинетам Госдумы год или даже больше, пока попадут в зал для голосования.

И такая бюрократическая катавасия только – прошу заметить – по одному в общем-то небольшому вопросу. По вопросу, который настолько очевиден, что разумному человеку и в голову бы не пришло, что может быть по-другому, что нужна специальная норма в федеральном законе.

Останется четыре документа?

А что делать с остальным валом отчетов, распоряжений, оценок и самооценок, докладов, рейдов и показательных уроков, не имеющих к школьной программе решительно никакого отношения? Министр Васильева уже сколько раз повторяла, что в «школе должны остаться только четыре документа: рабочая программа по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник». И даже пообещала закрепить это в Трудовом кодексе. Но это про учителей. А как защитить директоров и завучей? Размашисто написать на первой странице закона «Об образовании» «Руки прочь от школы»?

У меня нет ответа на этот вопрос. Лишь надежда, что когда-нибудь (хотелось бы поскорее) вся многоярусная и витеватая система контроля за системой образования будет встроена на основе здравого смысла. Почему-то я верю, что он сохранился где-то в ее недрах.

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