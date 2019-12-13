Презумпция виновности: За драки учеников даже на каникулах ответят учителя

Обычно на каникулах школьные учителя могут вздохнуть спокойно: наконец-то дети разошлись по домам и присматривать за ними должны родители! И раньше так и было: педагоги обязаны были присматривать за учениками только во время уроков и на переменах. Но вот теперь по-другому.

Поводом для пересмотра ответственности учителей стала… школьная драка в небольшом селе в Липецкой области. Двое мальчишек подрались через 20 минут после уроков на школьном дворе, и серьезно – одному из подростков потребовалась операция и долгое лечение. Мама пострадавшего взяла расписку с родителей обидчика, чтобы те выплатили ей денежную компенсацию. Но те сослались на Федеральный закон об образовании и предложили ей взыскать часть средств со школы.

Федеральный закон об образовании № 273, статья 28:

"Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, а также несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников".

ДОКАЖИ, ЧТО НИ ПРИ ЧЕМ

В районном и в областном судах родителям обидчика отказали – ну не может же школа круглосуточно бдить за учениками? Но апелляции дошли по цепочке до Верховного суда, и тот дал разъяснение: пока дети находятся на территории образовательного учреждения, за ними должны следить педагоги и другие сотрудники.

Во-первых, дело в особенностях режима работы учителей. Согласно приказу Минобрнауки №536, педагоги должны дежурить в дни занятий – 20 минут до их начала и 20 минут после их окончания. И если что-то случится с детьми в это время, отвечать придется учителям.

А во-вторых, всплыло на поверхность постановление Пленума Верховного суда РФ от 2010 года, в котором устанавливается презумпция виновности школы. То есть, если что-то случилось с ребёнком, то это школе надо доказывать, что она здесь ни при чём. И касается это не только самого здания, но и всей территории.

Поэтому, если двое детей устроят драку на школьном стадионе во время каникул – а школьные ворота открыты для всех – отвечать за это придется педагогам и директору, причем, по всей строгости закона. Так что в школах уже подумывают, не пора ли установить график дежурств на все праздники.

ШТРАФ ЗА НЕДОСМОТР

Впрочем, даже если с ребёнком в каникулы что-то случится за пределами школы, директору и учителям всё равно достанется. Например, если ребёнок попадет в ДТП или устроит драку прямо у себя во дворе, школе грозят проверки – а проводились ли с детьми профилактические мероприятия? Рассказывали ли ученикам, что драться нехорошо, а переходить дорогу можно только на зеленый сигнал светофора? Может дойти до штрафов, как учреждению, так и персонально директору и педагогам.

В особо серьезных случаях на педагогов заводят уголовные дела, как это случилось в Нижнем Новгороде. После самоубийства 15-летнего подростка уголовные дела по статье “Доведение до суицида” автоматом завели на классного руководителя и учительницу ОБЖ (по совместительству - социального педагога). Причем если с социальным педагогом у мальчика перед гибелью был конфликт, то классный руководитель увяз в этой истории просто по факту того, что все произошло с его учеником. Расследование еще идет, но даже если никаких обвинений педагогам не предъявят, с карьерой в таких случаях можно распрощаться.

Доходит и вовсе до абсурда. Взять хоть недавний случай в Санкт-Петербурге: 16 летняя школьница на летних каникулах забеременела от своего 17-летнего бойфренда. Бабушка несовершеннолетней написала в полицию заявление об изнасиловании. А трясут и заставляют писать объяснительные учителей и классного руководителя школы, где девушка учится - как так они не досмотрели? Простите, а как они могли досмотреть?!

Ответственность на педагогов навешена уже такая, что никакому живому человеку не под силу. Никто не может отвечать за мысли, настроения, передвижения и поведение 40 разных детей 24 часа в сутки 365 дней в году. Эту ношу на учителей наваливают исключительно для того, чтобы в случае какого-то ЧП было на кого перевести стрелки: “Кто виноват?! МарьИванна, а кто же еще?!”

Неудивительно, что самые тревожные из МарьИванн уже начали каждый вечер рассылать по родителям подопечных сообщение с вопросом: “Где сейчас находятся и что делают ваши дети?” Это реальный случай, рассказала недавно знакомая. И как ответишь учительнице “Не ваше дело!”, если в случае чего наказывать будут именно её…

Ну и маленький пустяк: пока классные руководители вынуждены отчитываться за каждый чих и сбитую коленку своих подопечных, времени на работу с живыми детьми у них совсем не остается. И желания тоже: лишний раз даже на экскурсию с классом не выберешься. Про походы и вовсе можно забыть - если что случится, суд без труда найдет десяток-другой нарушений у любого, даже самого ответственного педагога. Остается только определить ему срок.