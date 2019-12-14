Юрий Жирков вступил в клуб джентльменов

Вот уже 26 лет подряд «Комсомольская правда» вручает самую, пожалуй, благородную премию нашего футбола – Джентльмен года имени Федора Черенкова. Ее получает футболист, который корректно относится к соперникам, болельщикам и судьям. Но этого мало – Джентльмен года должен быть еще и лидером на поле. В 2019 году таким игроком признан Юрий Жирков. И если честно, то кто, если не он?

За 26 лет, что существует премия, она успела обрасти многими традициями. Первая из них – дружеский шарж, который получает Джентльмен года. Вторая – смокинг, который в последние годы неизменно на заказ шьет элитное ателье «Императорский портной».

Юрий и Инна Жирковы с традиционными атрибутами премииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третья традиция – процедура облачения в этот смокинг. Каждый раз сначала лауреату вручается один из атрибутов истинного джентльмена на вешалке. А потом джентльмен на время покидает торжественный зал, чтобы вернуться вновь уже в смокинге. Ожидание, как будет выглядеть российский футболист в вечернем костюме аристократов позапрошлого века, одно из самых напряженных.

Смокинг этому джентельмену!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опять же по традиции, облачаться в смокинг герою дня помогает один из прошлых победителей премии. В этот раз это был Алексей Смертин, советник президента Российского футбольного союза (РФС). Были времена, когда Алексей и Юрий вместе выходили на поле в составе сборной России. А вот сейчас, они снова встретились в редакции «КП».

- У меня кстати, до сих пор сохранился мой смокинг джентльмена, - рассказывал Алексей, глядя как Жиркова облачали костюм.

Алексей Смертин 20 лет назад получал смокинг как игрок, а теперь сам награждает лауреатовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И это было приятно, что сохранился – потому что с награждения Смертина прошло ровно 20 лет.

- Он, правда, мне великоват, - продолжал Алексей. – Но я отношусь к этому смокингу не как к костюму, а как к призу. Приятно вспомнить.

И вспомнив, Алексей Смертин пошел показывать Юрию Жиркову, как одевается бабочка – еще один атрибут аристократического костюма…

А зале «Комсомольской правды» тем временем шло награждение другими призами – это тоже традиция!

Награду Детской футбольной лиги получили братья Камиль и Рафаэль Гафьятуллины. За книгу «Федор Черенков» приз Льва Филатова был вручен Владимиру Галедину и Игорю Рабинеру. А Константин Генич был признан лучшим комментатором года и стал обладателем «Золотого микрофона».

Награду Детской футбольной лиги получили братья Камиль и Рафаэль ГафьятуллиныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Приятно получать индивидуальные награды, даже не ставишь себе такую самоцель. Месси, конечно, не догнать, но 3 золотых микрофона - тоже неплохо! – шутил лучший футбольный голос «Матч ТВ», мчавшись на очередной репортаж.

А все считали минуты до появления Юрия Жиркова, и, честно говоря, он не обманул ожиданий. Смокинг на полузащитнике сборной России смотрелся не хуже, чем на принце Уэльском Эдуарде, который 140 лет назад и ввел моду в Англии на такие костюмы.

И, похоже, сам Юрий был слегка этому удивлен.

- Я первый раз в смокинге, еще ни разу не надевал, но сшили его очень хорошо, мне в нем комфортно. Теперь куда-нибудь обязательно его надену, - обещал джентльмен Жирков.

И говорил теплые слова болельщикам и организаторам:

- Спасибо большое за тёплые слова, спасибо за эту премию «Комсомольской правде» и её читателям. Приятно находиться в числе достойных. Это ко многому обязывает: быть джентльменом и на поле, и вне его.

И нам было приятно. И было понятно, что перед нами джентльмен, и не в смокингах дело.

- Юра — джентльмен года, жизни, замечательный отец и самый лучший муж на свете, — подтверждала супруга лауреата Инна.

А ее мужа тем временем терзали репортеры. И знаете, какой самый популярный вопрос был к Жиркову в его 36 лет? Про сборную России, про жеребьевку Евро-2020 и про цели на чемпионат Европы.

- Нам еще Хиддинк говорил, что на турнире надо выходить в полуфинал, финал. Когда ставишь такие цели, в головах игроков что-то переворачивается, они идут к этой цели. На Евро тоже будем стараться, - отвечал Юрий Жирков. И было понятно, что его смокинг еще как минимум месяцев семь-восемь повисит в шкафу.

Форма сборной России Юрию не менее к лицу.