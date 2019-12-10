Юрий Жирков: На Евро с Бельгией точно сыграем по-другому!

Карьера Юрия Жиркова вызывает восхищение. Он был лидером звездного ЦСКА, победившего в Кубке УЕФА, он блестяще много лет играет за сборную, он важный игрок сильнейшего на сегодня клуба страны. Поиграл в «Челси», в звездном «Анжи»... И в свои 36 лет он по-прежнему в основе национальной команды. Добавьте к этому безупречную репутацию отличного семьянина и вы поймете, что лучшего кандидата на премию «Джентльмен года» не придумать. «Комсомолка» вручает черный смокинг самому благородному футболисту с 1994 года. И в этом году мы будем чествовать великолепного Юрия Жиркова!

О завершении карьеры

- Юрий, пусть запоздалое, но сердечное спасибо вам за чемпионат мира-2018. До сих пор кажется, что это было чудо. Сами были готовы к такому выступлению?

- Были предпосылки. Тренер все время настраивал нас, что мы должны выходить из группы. И дальше продолжать как можно дальше в сетке. Все в итоге неплохо получилось.

- Болельщики воспринимали ЧМ, как один огромный фестиваль. Вам своя доля праздника досталось, или только работа?

- На стадионе каждый раз мы чувствовали эту невероятную атмосферу, поддержку. Но, если честно, не помню уже деталей. Были дни, когда нас выпускали погулять и посмотреть. Но, все равно больше о футболе думали. Когда играешь или сидишь на базе, все, что происходит за пределами не ощущается. А вот перед играми поддержка болельщиков дорогого стоила.

Юрий Жирков в матче группового этапа ЧМ-2018 между сборными командами России и Египта.Фото: Александр ГЛУЗ

- Когда чемпионат мира завершился, было ощущение, что травмы не позволят вам продолжить карьеру. Действительно был риск, что закончите играть?

- Да, так можно сказать. Делал обследование и врачи не могли сказать, восстановлюсь ли я. У меня было два варианта. Мне предложили делать операцию или пойти по более щадящему пути. Делать иглоукалывание, еще что-то. Я согласился на второй вариант. Съездил в Финляндию, там сказали, что не надо делать операцию. Все может прийти в порядок. Так и получилось.

- Когда вы начинали карьеру игроков еще по советской привычке держали в строгости. На базах надолго запирали. Сейчас посвободнее. А вам как легче настаиваться? В изоляции или когда можно дома отдохнуть?

- Со временем лучше больше времени проводить дома. Не на базе. Когда молодой, мне было все равно, наверное.

О любви фанатов

- У вас потрясающая карьера, но в двух клубах вы точно останетесь легендой - это ЦСКА и «Зенит». Армейские болельщики сохранили к вам теплые чувства?

- Не знаю. Бывает, хорошо относятся, бывает и по-другому. Иногда могут крикнуть что-то плохое. Или наоборот, сказать спасибо за годы, проведенные в ЦСКА. Люди разные, от воспитания зависит.

- Вас можно вывести из себя?

- Были моменты. Когда играл за «Анжи», за сборную. После перехода в «Анжи», были и оскорбления с трибун. Но я от этого только заводился еще больше и хотел показать на поле максимум, чтобы обыграть.

Встреча футболистов ЦСКА в аэропорту Шереметьево после победы в Кубке УЕФА. Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

- Во время игры разве слышно, что с трибун кричат?

- Слышно. Можешь, конечно, не обращать внимания, но выкрики все равно до тебя долетают. Но самые неприятные моменты были именно когда я в «Анжи» играл.

- Эрик Кантона не выдержал в свое время, побежал на трибуны и побил болельщика. Вы до такой степени раздражительности не доходили?

- Раздражался, но старался сдерживаться.

- Есть ощущение, что вы играете сейчас ближе к атаке. Каким вы себя считаете и что вам ближе и интереснее?

- Раньше, когда был молодой, была скорость, и ближе была атака. А скорость у меня была хорошая. Когда Гус Хиддинк переставил меня в защиту, я уже между этими двумя позициями не мог выбрать, что лучше. В полузащите или в защите.

Небо Лондона

- Правда, что когда вы играли в Лондоне, в «Челси», так скучали по дому, что могли приехать на несколько часов в Москву?

- Это Аршавин сказал?

- Все пересказывают эту историю.

- На несколько часов, конечно, нет. Думаю, он это в шутку сказал. Но если давали два дня выходных, то да, старался выбраться домой.

- Скучно было там? Чего не хватало?

- Многие игроки уезжали, если есть два дня выходных. Но скучал, конечно, по дому. По всему скучал.

- Сложно было встроиться в коллектив в чужой стране?

- Нет, мне помогали Бронислав Иванович и Андрей Шевченко. Так что сразу нашел общий язык. И все пошло нормально. Но были проблемы с языком. Некоторые бытовые проблемы. Футбол был на высоком уровне, а вот с бытом не удалось справиться.

Юрий Жирков в период игры за клуб "Челси".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вы компанейский человек?

- Когда как... Если вижу, что человек хороший, спокойно могу общаться.

- Вы коллекционируете военную форму, вооружение. Как дела с вашим музеем продвигаются?

- Пока играю, нет времени плотно им заниматься. Сейчас вот нашел помещение, так что буду делать музей. По завершению карьеры займусь плотно этим. Вещей много, вполне можно сделать интересную экспозицию.

- Сейчас к каким экспонатам душа лежит?

- Сейчас больше крупных, дорогих вещей не покупаю. Таких крутых, мегавещей. Например, именного оружия. Больше по календарикам, советским открыткам, письмам.

- Какой исторический период вам интереснее?

- Все, что связано со Второй мировой войной. Примерно с 1935-го год по 1945-й. Мне очень интересно все, что связано с этим периодом, особенно униформа.

- Как ваши партнеры по командам реагировали на ваше увлечение?

- Кто-то смотрел, как на дурачка, наверное. Кому-то было интересно. И в «Анжи», и в «Зените». Иногда говорили, что привезти, показать что-то.

- Привозили?

- Да. И в сборную России, открывай свою библиотеку. Есть что почитать?». Я с собой возил много книг. Все знали, что можно что-то интересное посмотреть. И почитать. Картинки поразглядывать. У меня по книгам все, начиная с аукционнных книг, кончая мемуарами полководцев. И про боевые действия. Разные книги.

- А ваши родные воевали?

- Прадедушка воевал.

К Семаку всего относился с особым уважением

- Как реагируете, когда ваши голы показывают?

- Не могу на себя смотреть. Жена кричит - смотри, а я выбегаю из комнаты. А что касается побед, честно, даже не помню какие были после них эмоции. Даже после выигрыша Кубка УЕФА в 2005 году...

- С кем из того ЦСКА сейчас общаетесь?

- Периодически встречаемся в Москве, в ресторане где-нибудь. Привет-пока. И все. А близкого общения ни с кем нет, пожалуй. Раньше дружил с Чиди Одиа, но он давно закончил карьеру. И куда-то пропал. (Одиа живет в Нигерии и до недавнего времени выступал на один из местных клубов - ред.)

- Согласны с теми, кто говорит, что уровень нашего клубного футбола падает? В отличии от сборной.

- Перед чемпионатом мира, наоборот, плохие слова говорили про сборную, про клубы никто не говорил. А про сборную даже какие-то петиции были, чтобы всех расформировать. Нет, не думаю, что уровень футбола упал. Есть хорошие легионеры, есть русские игроки. Наших даже больше появляется сейчас. В «Краснодаре», например, очень хорошие молодые игроки. Русским на руку лимит на легионеров. Ребята могут показать себя.

- О лимите много спорят. Вы за лимит, получается?

- Лучше свои, это точно.

- Вы с Сергеем Семаком много играли, давно знакомы. Сейчас он ваш тренер. Есть проблема сохранить дистанцию?

- Никакой проблему тут нет. Отношусь к нему, как к главному тренеру, всегда так относился. Могу подойти, что-то спросить. Но я и раньше, когда играли оба, относился к нему с большим уважением. Не мог ему сказать «эй ты, дай мяч!». Мы с ним играли и в сборной, и в ЦСКА.И уважение это не только, как к игроку, но и как к человеку у меня всегда было.

Традиционный шаржФото: Валентин ДРУЖИНИН

Как себя остановить?

- Вы эмоциональный человек, как удается не нахватать красных карточек на поле.

- Ну у меня были карточки, про две точно помню. В молодежной сборной и в матче за ЦСКА против «Спартака». Да, были какие-то моменты, когда не мог сдержать себя на поле. Но это у всех бывает. Обычно злой я бывал после игр (смеется).

- Во время матча как себя успокаиваете?

- Иногда хочется что-то сделать, но потом думаешь, зачем? Ударишь, тебя удалят. Потом штрафы... Никому это не нужно.

- Что для вас джентльменство на поле? Или это только мешает?

- Нет, должно быть джентльменство. Относиться к противнику нужно с уважением, к болельщикам тоже. Ко всем, кто тебя окружает.

- Как относитесь к благотворительности?

- У нас в команде Игорь Смольников и Олег Шатов, которые часто организуют какие-то благотворительные акции. Мы, конечно, с удовольствием принимаем в них участие, сами помогаем через их фонд. Моя жена Инна тоже много занимается благотворительной деятельностью.

- Как много времени проводите с семьей (У Юрия и его супруги Инны два сына и дочь - ред.)?

- Если я дома в будние дни, все равно их вижу только вечером, у них занятия до семи. Но если все вместе - в футбол играем, в кино ходим или еще куда-нибудь.

innazhirkova У Юрия и его супруги Инны два сына и дочь

- В детях себя маленького узнаете?

- Это обычно друзья оценивают - говорят, смотри, твоя походка, твои движения, особенно во время игры, на поле. Когда сын тренировался в «Динамо» (Санкт-Петербург), тренер отмечал движения, похожие на мои. Думаю, какие мои движения? Не понимал.

- А внутренне похожи?

- Сложно сравнивать. Раньше было другое детство. Мелкий, наверное, больше похож. В нем любовь к футболу. И мяч он любит. Все время старается в него играть. Хоть где. И на плейстейшн, и в доме, и на улице. Знает все команды, все эмблемы, формы.

- А к военной тематике равнодушен?

- Он еще маленький. Детям, наверное, пока это неинтересно.

О жеребьевке

- Летом пройдет Евро-2020. Что думаете о наших шансах?

- У нас очень сложная группа (сборной России достались Бельгия, Дания). Она значительно сильнее той, которая у нас была на чемпионате мира. Даже сравнивать нельзя. Думаю, сборной будет тяжело.

- Два матча мы проведем в Питере – это плюс?

- Маленький плюс есть в этом. Но совершенно точно матч с Бельгией не будет похож на последнюю домашнюю игру, которую мы им проиграли 1:4. Мы ехали сразу в сборную, после игр в чемпионате. У всех игроков было разное состояние. Перед чемпионатом Европы у нас будет больше времени на подготовку. Игроки войдут в нормальный тонус, с свои лучшие кондиции. И будет совсем другая игра. Все-таки собраться на неделю на полторы, чтобы сыграть отборочные матчи это одно. А длительный сбор перед крупным турниром совсем другое. Надеюсь, это будет наш главный плюс.