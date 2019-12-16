«Будешь утирать слезы сиротам и вдовам», Старик, он же Ленин, «Заслышу я конское ржанье», монетизация новогоднего обращения, православный газенваген и бронетранспортер «Малюта Скуратов»

Большие пресс-конференции, а равно прямые линии В. В. Путина давно уже вызывают нарекания, поскольку на них постоянно являются удивительные совопросники и лишь примерная кротость президента РФ позволяет избежать скандала. Однако, не только прямые линии, в которых по определению являются люди простые и некнижные, представляют собой немалое испытание президентского терпения.

Встречи с членами Совета по правам человека оказываются не меньшим искушением. Конечно, Совет исполняет функции, очерченные еще императором Николаем Павловичем, который вручая начальнику III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии гр. А. Х. Бенкендорфу носовой платок, указал: "Будешь утирать слезы сиротам и вдовам, утешать обиженных, стоять за невинно страдающих". Члены Совета утирали, утешали и рассказывали об этом В. В. Путину.

Вместе с тем некоторые члены внушали юношеству и В. В. Путину вольнодумные мысли. Кинорежиссер А. Н. Сокуров призвал президента РФ поговорить на равных с особенными людьми, участниками дела 27 июля – Е. С. Жуковым и др.: "Пригласите их всех, напоите чаем. Просто пусть они Вам скажут все, что они думают. Я просто умоляю Вас об этом".

Император Николай Павлович в свое время например последовал этому совету и напоил чаем многих участников дела декабристов, но остался чаепитием весьма недоволен. Например, о полковнике П. И. Пестеле он вынес суждение: "Злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с зверским выражением и самой дерзкой смелости в запирательстве". Так что возможно, воздержание от общения скорее пошло на пользу юным борцам.

Что же до совета А. Н. Сокурова "придумать Россию", державный собеседник возразил, что "Господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там ещё какие-то клички были" уже как-то придумал, а "теперь мы не можем понять, что со всем этим делать". Режиссер, впрочем, мог бы ответить, что Старик, он же Ленин придумал что-то неправильное, а у новых придумщиков получится все замечательно. И не возразишь – "Он художник, он так видит".

Поэтому членам Совета правильнее было бы ограничиться утешением безвинно обиженных, которых всегда при себе имеете. Нижегородские правоохранители арестовали гражданина, обвинив его в нарушении ст. 117-2 УК РФ ("Истязание двух и более лиц"), грозящей ему сроком до семи лет. Подозреваемый "С апреля 2018 г. по настоящее время, находясь в своей квартире, систематически включал звуки ржания лошади, причиняя психические страдания другим жителям дома".

Нижегородец скорее всего предавался модному ныне бонапартизму, отображенному Гейне в балладе о двух гренадерах –

"И смирно и чутко я буду

Лежать, как на страже, в гробу…

Заслышу я конское ржанье,

И пушечный гром, и трубу.

Тут Он над могилою едет!

Знамена победно шумят…

Тут выйдет к тебе, император,

Из гроба твой верный солдат!".

Вызывание императора по полной программе включало бы еще звуки канонады, а также трубные гласы. Истязуемые соседи бонапартиста-реконструктора еще дешево отделались. С другой стороны, звучное ржание

"И-го-го, моя кобыла,

И-го-го, мой жеребец,

Засадил моей кобыле

На три пуда огурец"

есть гарантированное Конституцией право на свободу слова, так что членам Совета по правам человека надлежит защитить свободное слово.

Тем временем бывший член Совета женщина-политолог Е. М. Шульман и действительный член журналист Н. К. Сванидзе решили промышлять новогодними утренниками. Они анонсировали новогоднее обращение к гражданам: "Интересно будет нам с вами это сделать вместе и увидеть сверкающие перспективы!".

О сверкающих перспективах говорил под бой курантов еще Л. И. Брежнев, а впоследствии Б. Н. Ельцин и В. В. Путин. "С Новым годом, дорогие товарищи, с новым счастьем!" есть мощная духовная скрепа. Однако прежде генсеки, а затем президенты делали это бесплатно, на общественных началах, тогда как Н. К. Сванидзе и Е. М. Шульман решили это дело монетизировать. Чтобы послушать новогоднее обращение, надо заплатить от 1750 (эконом-класс) до 2750 руб. (бизнес-класс). Остается надеяться, что в стоимость билета включены лукошки с конфетами.

В отличие от правозащитников, думцы решили поздравить граждан бесплатно. Нижняя палата приняла в третьем чтении закон о восстановлении православных газенвагенов в аэропортах. Прежде курящие граждане либо выстрадывали ЗОЖ, преодолевая никотиновую абстиненцию, либо, опасаясь и озираясь, курили в отхожем месте. При этом даже не действовал универсальный аргумент, что у нас-де теперь, как в Европе. Достаточно посетить парижский CDG или римский Фьюмичино, чтобы убедиться: там аэропортовское начальство давным-давно установило газовые камеры, вследствие чего в отхожих местах не курят. Все гениальное просто, а теперь с некоторым, как водится, запозданием и в Россию пришел свет европейского просвещения.

Правда, в ходе арьергардных боев твердые ЗОЖевцы провели поправку, согласно которой стены православного газенвагена должны быть непрозрачными. Очевидно, они полагали, что зрелище массово дымящих граждан необычайно соблазнительно и всех будет склонять к подражанию. Поэтому греховных людей решено было укрыть от посторонних взоров.

Красочный подарок был сделан и жителям г. Александрова (б. Александровской слободы), где после долгих препирательств был установлен памятник Иоанну IV. Писатель А. А. Проханов с присущей ему восторженностью писал: "Возвращение сегодня в русское сознание образа Ивана Васильевича Грозного — явление промыслительное. Он будет нам подспорьем в грядущих потрясениях". Вероятно, писателя вдохновила характеристика царя, данная в стихотворной "Истории государства Российского" –

"Иван Васильич Грозный

Ему был имярек

За то, что был серьёзный,

Солидный человек".

Придя в окончательный экстаз, А. А. Проханов сообщил: "На Уралвагонзаводе в скором времени станет на конвейер новый могучий танк. Его броня отлита из метеоритного железа. Имя танку будет "Иван Грозный".

Сейчас бронетехнику делают по модульному принципу – единая базовая платформа и для танка, и для самоходки, и для БТР. Так что в скором времени вдохновенный писатель объявит о запуске в серию бронетранспортера "Малюта Скуратов".