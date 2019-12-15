Военный эксперт: Затонувшая в Севастополе подлодка еще в 90-е оказалась никому не нужна

В ночь с 14 на 15 декабря в Южной бухте Севастополя пошел на дно списанный плавучий док ПД-16 вместе с находившейся в нем подлодкой Б-380 (также списанной). Утром 15 декабря старая субмарина самостоятельно всплыла и упершись рубкой в край затонувшего плавдока, легла на левый борт...

По предварительной информации, никто при этом не погиб. Почему спущенная на воду 37 лет назад со стапелей горьковского завода «Красное Сормово» дизель-электрическая подлодка проекта 641Д «Сом» могла оказаться в столь плачевном состоянии — этот вопрос "КП" задала известному военному эксперту, полковнику в отставке Михаилу Тимошенко.

- Почему эту подлодку до сих пор в утиль не отправили?

- Все как обычно. Лодку списали давно. Из состава флота вывели. Экипажа на ней нет. Чтобы она, не дай бог, не утопла, ее несколько лет назад засунули в плавучий док. А он сам, если мне не изменяет память, 1939 года постройки.

- При том, похоже, и плавдок уже тоже к флоту не относился?

- Да! Но ведь лодка то, пусть и со снятым оборудованием и вооружением, но еще не распиленная, не могла быть совсем ничьей? Ну а дальше наши чиновники действуют по своей привычной схеме....

- Ее, несмотря на то, что всем, вроде бы, было известно про неважное техническое состояние, в 2012-м году зачем-то ремонтировали за счет минобороны. А три с половиной года назад военное ведомство объявило тендер на утилизацию…

- Тендер на утилизацию был, кажется, объявлен в начале 2016-го — когда мы только-только по новой осваивались в Крыму. Все понимали, что ни на берег ее не вытащишь, ни на родное «Красное Сормово», где ее более 30 лет назад сделали, через Волго-Донской канал не потащишь. Значит, нужен плавдок. Ну, вот в этот старый, что был под рукой, и поставили. А дальше морока — кто конкретно займется утилизацией…

Ночью 15 декабря затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава Черноморского флота подводная лодка. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

- В чем трудность?

- Вообще то газорезкой таких крупных объектов, как подлодка, конечно, должны заниматься те, кто строил. Но было понятно, что в Нижний ее не отправишь, а на месте работяг с такой квалификацией, наверное, могли и не найти. Или не найти достаточно денег — в Крыму и без того проектов было много, таких, для которых нужно было срочно финансирование искать.

- Так что с ней делать то нужно было?

- Доводить тендер до конца, проводить утилизацию, распиливать на куски - и металлолом продавать. Но потенциальный участник тендера должен был иметь на примете того, кто ему точно заплатит за этот металлолом. И все это, скорее всего, неспешно так шло — лодка же никуда из бухты не денется...

- Почему так недолго Б-380 прослужила — меньше 9 лет, а потом уже никаких походов...

- Этой субмарине, последней в своем проекте, не повезло — в 1991-м на ее содержание денег, похоже, оставалось всего ничего, вот ее и поставили на прикол. Ну и как на ней служба могла быть организована в те годы? Кто поддерживал ее боеготовность - и за чей счет? Эта подлодка оказалась никому особо не нужна — потому и Украина в середине 90-х от нее отказалась.

- Зачем в нее в нулевые вкладывали деньги, когда она уже много лет не несла боевое дежурство?

- Надо было сделать так, чтобы она хотя бы не пошла ко дну. А раз лодка дизель-электрическая, нужно заниматься большим электрохозяйством. А это - батареи. А батареи - это беда. Такая морока была с этим хозяйством в последние годы СССР — мама не горюй! Ну, а когда в начале 2010-х появились деньги и ее решили привести в божеское состояние, видимо, не получилось - не смогли сразу оценить состояние.

- Что с ней будет теперь?

- Теперь, уже наверняка, будут пилить. Но надо же еще и док вытаскивать — он ведь бухту собою занимает. Его тоже надо поднимать и тоже утилизировать. Нужно нагнетать воздух в отсеки — чтобы всплыл. И, поддерживая на плаву и заваривая дырки, тащить куда-то на разделку.

- Подлодки этого проекта со всех флотов уже списаны?

- Кажется на Тихом океане еще что-то есть, но их усиленно меняют на новые, последнего поколения, шесть штук должен флот получить.

А то что никто не погиб - тут повезло страшно. Это все отголоски безвременья и падения квалификации управления...

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