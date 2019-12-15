2019-12-15T11:09:53+03:00
Происшествия

В Севастополе затонул списанный плавучий док с подлодкой

Сообщений о пострадавших нет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Бухта Севастополя Фото: Павлишак Алексей / ТАССБухта Севастополя Фото: Павлишак Алексей / ТАСС
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В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подлодкой на борту. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе и добавили, что на данный момент эти объекты не принадлежат структурам Черноморского флота.

«Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка», - передает ТАСС заявление в комплексе.

Источник издания в экстренных службах Севастополя сообщил, что выведенная из состава черноморского флота подводная лодка Б-380 уже всплыла и находится на плаву.

На данный момент нет сообщений о пострадавших, а также отсутствуют официальные комментарии.

Напомним, в октябре прошлого года в Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков «Адмирал Кузнецов» с грузоподъемностью 80 тысяч тонн. На палубу огромного плавдока упал кран и оставив дыру на палубе. В тот момент авианосец стоял на ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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