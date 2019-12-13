«ЧОZA production» запускает в VK интерактивную комедию с видеозвонками

«ЧОZA production» запускает ВКонтакте первую в России комедию в интерактивном формате. Проект под названием «Корпорат» будет доступен в приложении на платформе VK Mini Apps. Зрители не просто будут следить за происходящим на экране, а станут полноценными героями картины. В течение трёх дней они будут получать видеозвонки и сообщения от персонажей в режиме реального времени.

По сюжету двое приятелей отправляются на корпоратив и попадают там в нелепую ситуацию. Они ищут из неё выход, но делают только хуже, а ещё втягивают в историю ведущего — актёра Стаса Ярушина. Третий друг — сам зритель — не смог пойти с ними, поэтому герои общаются с ним по видеосвязи, комментируют происходящее текстовыми и голосовыми сообщениями, присылают фотографии. Если пользователь пропустит вызов, то сможет перезвонить в удобное время и вернуться к истории.

Премьера «Корпората» состоится 13 декабря в приложении «ЧОZA» (vk.com/choza) на платформе VK Mini Apps. Чтобы начать просмотр, достаточно запустить приложение и оплатить подписку. Стоимость комедии составит 79 рублей.

Ранее «ЧОZA production» представили в мобильном приложении VK хоррор в формате видеозвонков «Не ходи в поход». Историю запустили более 300 000 пользователей ВКонтакте. Осенью 2019 года проект стал призёром премии MIXX Awards в двух номинациях: New technology и Social media campaign.

Максим Вахитов, креативный продюсер «ЧОZA production»:

«Мы первыми в мире соединили возможности интерактивного кино и социальной сети — и продолжаем развивать созданный нами формат, показывать его потенциал в разных жанрах кинематографа. Первую нашу историю, которая стала доступна в августе на платформе VK, зрители встретили с восторгом. Поэтому сразу после запуска хоррора мы решили до конца года представить ещё одну историю в новом формате — комедию “Корпорат”».