Инна Жиркова о футбольном "Джентльмене-2019": Моего мужа сложно назвать романтиком!

Юрий Жирков, который стал Джентльменом года по версии «Комсомольской правды», игрок замечательный. Но не самый разговорчивый, к сожалению. Всю правду о полузащитнике «Зенита» и сборной России мы узнали у его жены Инны.

- Инна, дома Юрий такой же молчун, как на людях?

- Нет, дома он, конечно, разговорчивый. Просто он достаточно скромный человек и общается только с людьми, которых знает. В новой компании ему некомфортно. В принципе, он никуда и не ходит. Если есть свободное время он быстрее бежит домой и проводит время с детьми. В футбол играет, дома в плейстейшн. Мы за все эти годы всего лишь один раз без детей отдыхали – это было в том году. Мы еще смеялись, что наконец-то мы отправились в свадебное путешествие! Он у нас такой прямо папа-папочка.

- Любимое блюдо?

- Он любит абсолютно все. Но особенно любит вкусные помидоры и огурцы.

- Правда, что Юрий очень серьезно относится к своему здоровью и постоянно прислушивается к себе?

- Впервые такое слышу. Конечно, в клубе постоянно следят за здоровьем игроков, но просто так его к врачу не затащить.

Юрий Жирков в составе "Зенита". Фото Сергей Бобылев/ТАСС

- Юра - романтик?

- Скорее нет. Познакомились мы с ним 25 марта уже почти 13 лет назад. Раньше, да, мог подарить цветы. Но такое крайне редко бывало. Поэтому, естественно, эти моменты помню. На рождение ребенка он подарил мне кольцо. Это было очень красиво. Вряд ли его можно назвать романтичным человеком. Не могу сказать что он без повода может сделать какой-то сюрприз, или полететь куда-то вдвоем, скажем, погулять по Парижу.

- У вас и модный салон, и своя линия одежды. Как Юрий относится к вашей работе? Он не из тех мужей, которые считают, что жена должна сидеть дома?

- На самом деле, раньше так и было. Много лет я сидела дома, занималась детьми, и ждала Юру. Если я задумывала чем-то заняться, он останавливал, говорил, зачем тебе это нужно? А потом, когда начала свое дело спокойно ходил со мной по магазинам, ждал, пока я выбирала ткани. И я даже удивлялась, потому что его в магазины не затащить! А вот когда на Новый год увидел несколько девушек в моих нарядах, ему было приятно. А сейчас и в клубе у него для себя что-то спрашивают, какие-то вещи моего производства. Ему это нравится.

- Вы футбол смотрите?

- Стараюсь не пропускать матчей, даже на выезды летаю. А уж дома-то с детьми всегда ходим. Впрочем, я, конечно, не полечу, если Юра не играет, даже на стадион не пойду. Но если Юра в составе, то, конечно, мы с детьми абсолютно везде с ним.

- Вы уже разбираетесь в футболе?

- Конечно разбираюсь, если вспомнить мой первый опыт. Я пришла на футбол и когда во втором тайне забили гол то я, думая, что это мы, радовалась, а, оказывается, это нам забили! Сейчас большинство моментов понимаю, а если что рядом всегда старший сын, который все подскажет, все объяснит.

- У вас сыновья к футболу неравнодушны, как известно.

- Да, Дима, старший, у нас уже и в «Динамо», и в ЦСКА занимался. Не знаю, как у него дальше карьера сложится, но ему нравится. А младший просто с ума сходит по футболу. Для него лучший подарок на день рождения, на новый год, всегда - мяч. Неважно, что он у него уже 20-й! Или форма. Куда бы я ни летела, обязательно покупаю футбольную форму местного клуба. Он ходит у нас в детский сад в форме. Только попробуй одеть на него какой-то приличный костюм. Сегодня он «Зенит», завтра он «Милан» и пошло-поехало. Даже зимой хочет ходить в спортивной обуви. Только папины убеждения помогают, что все футболисты теплую обувь зимой носят. Ему 4 года, но он реально живет футболом. Ходим на мультики в кино, спокойно смотрит. А пошли на фильм про Льва Яшина, смотрел в восторге, не отрываясь! Дома играет со мной, с папой, с Димой. Ему неважно с кем. У нас разбиты все люстры, все побито, но ему футбол нужен абсолютно везде.

Футболист Юрий Жирков в игре сборной России. Фото ФК "Зенит"

- Юрий же оружие собирает. Часто в вашем доме звучит фраза «зачем ты опять эту железяку притащил»?

- О, это отдельная история. Мы пришли к моей подруге в баню вместе с Юрой, и он увидел, на стене висят военные вещи - каска, автомат ржавый. Он спросил - откуда? Я отвечаю - слушай, ну это Калининград, тут этого добра на каждом шагу. И началось. Сначала он купил одну каску, потом другую... Мне сначала это дико нравилось, потому что каждый праздник я знала, что ему дарить. На его день рождения мне достали откопанный Калашников. Весь ржавый. Юра был так счастлив! А теперь, конечно, мне уже не так нравится...

- Почему?

- Потому что, мне кажется, что у него есть абсолютно все. И, когда это раньше все это приносилось домой, конечно, я дико злилась. Но в Калининграде мы с папой нашли место, натянули какие-то сетки и теперь там можно сделать небольшой закрытый музей. Он целыми днями сидит, что-то выбирает, на сборы ему что-то привозят, он там с кем-то чем-то меняется, выкупает… У него очень много времени на это уходит. Он постоянно летает с книгами. У нас каждая квартира – настоящая библиотека, столько книг… И он читает их достаточно быстро. А бывают такие толстые, что их поднять невозможно…

- Зато детям хороший пример и образование дополнительное?

- Да, он часто ходит в музеи, берет детей, и старший сын тоже на него смотрит. Юра и ему часто покупает книги. Дима часто задает Юре вопросы, а Юра с интересом все рассказывает. Юре обязательно нужно с кем-то делиться тем, что он узнал.

- Юрий эмоциональный человек? На поле иногда прямо видно, как он весь кипит!

- Дома он тоже, бывает, не очень-то и сдержанный. С друзьями он все равно сдержан. Но самые близкие знают его характер, что он уж не настолько уж молчаливый человек. Особенно после игры. Если взять первый наш год совместной жизни, то я где-то обижалась, где-то могла поплакать, воспринять что-то на мой счет… Сейчас, конечно, я уже знаю, когда мне стоит что-то говорить, поддержать его. А когда мне лучше промолчать, отойти, потому что после матча он весь в мыслях об игре. Если они проигрывают, он переживает, он рассуждает, почему туда, почему не так… И, понятное дело, может и вспылить. Но я уже знаю, как обходить эти углы. Но не всегда это тоже получается, и мне достается…

- Задумываетесь, чем Юрий будет заниматься по окончании карьеры?

- Пока он отдает полностью себя футболу, он в принципе ни о чем другом не думает. Точно займется музеем. Наверное, это правильно. Он давно мечтает посвятить этому побольше времени. Вот сейчас мы прилетели в Калининград, и он целый день провел у себя в музее, перебирал свои медали, чистил все… Он отдыхает там. Поэтому, думаю, он этим и займется. А там будет видно.

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