В Москве с успехом прошло бизнес-мероприятие нового формата для фармацевтического рынка

В Москве в рамках Международной выставки «Аптека» состоялись первые митапы (Meet Up) – встречипредставителей фармацевтической сферы. В рамках нового мероприятия Pharm Meet Up 2019 отечественныепроизводители лекарственных препаратов, витаминов, косметики и БАД смогли лично в оперативном бизнес-формате пообщаться с владельцами и топ-менеджерами аптечных сетей, обсудить наболевшие вопросы и определить планы сотрудничества. Организатором мероприятия Pharm Meet Up стало коммуникационное агентство KeyToMarket, более 15 лет объединяющее представителей отрасли.

Митапы прошли в Москве впервые в рамках международной выставки «Аптека-2019» 4 и 5 декабря. Выставка «Аптека» собрала участников уже в 26-й раз. Вней приняли участие более 130 компаний и 5000 профессионалов отрасли. Мероприятие объединяет не только регионы России, но и представителей сообщества из других стран – на выставке присутствовало более 12 стран-участников.

«26 лет мы собираем на одном пространстве всех представителей фармацевтической сферы. Выставка стала ключевой площадкой для обмена опытом, обсуждения острых вопросов и заключения новых договоров о сотрудничестве на международном уровне. Митапы в этом году прошли впервые – и получили отличные отзывы от участников. Производители лекарственных средств и представители аптечных сетей смогли пообщаться в рамках личных встреч и достичь важных договоренностей. Такой формат очень эффективен и дает максимальный результат для обеих сторон», – говорит Ольга Моисеева, директор по организации выставок компании “Евроэкспо”.

В следующем году митапы будут проходить уже по всей стране, не только в Москве – формат доказал свою эффективность и позволил участникам открыто поговорить на самые острые темы.

«Первый опыт оказался успешным, – говорит Ксения Любенко, управляющий партнер коммуникационного агентства KeyToMarket. – Представители аптечных сетей смогли лично пообщаться с производителями и обсудить с ними важные детали сотрудничества, ведущие к расширению ассортимента и упрочивающие позиции сети на рынке, а также задать персональные вопросы. Я искренне рада, что митапы дают реальные результаты участникам. Мы планируем развивать формат встреч Pharm Meet Up по всей стране – в 2020 году во многих регионах России пройдут митапы и, мы уверены, они принесут многореальной пользы представителям отрасли».