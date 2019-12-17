2019-12-17T10:40:53+03:00
Умные вещи

В Москве с успехом прошло бизнес-мероприятие нового формата для фармацевтического рынка

Аптечные сети встретились с производителями лицом к лицу
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой организаторовФото предоставлено пресс-службой организаторов
Изменить размер текста:

В Москве в рамках Международной выставки «Аптека» состоялись первые митапы (Meet Up) – встречипредставителей фармацевтической сферы. В рамках нового мероприятия Pharm Meet Up 2019 отечественныепроизводители лекарственных препаратов, витаминов, косметики и БАД смогли лично в оперативном бизнес-формате пообщаться с владельцами и топ-менеджерами аптечных сетей, обсудить наболевшие вопросы и определить планы сотрудничества. Организатором мероприятия Pharm Meet Up стало коммуникационное агентство KeyToMarket, более 15 лет объединяющее представителей отрасли.

Митапы прошли в Москве впервые в рамках международной выставки «Аптека-2019» 4 и 5 декабря. Выставка «Аптека» собрала участников уже в 26-й раз. Вней приняли участие более 130 компаний и 5000 профессионалов отрасли. Мероприятие объединяет не только регионы России, но и представителей сообщества из других стран – на выставке присутствовало более 12 стран-участников.

«26 лет мы собираем на одном пространстве всех представителей фармацевтической сферы. Выставка стала ключевой площадкой для обмена опытом, обсуждения острых вопросов и заключения новых договоров о сотрудничестве на международном уровне. Митапы в этом году прошли впервые – и получили отличные отзывы от участников. Производители лекарственных средств и представители аптечных сетей смогли пообщаться в рамках личных встреч и достичь важных договоренностей. Такой формат очень эффективен и дает максимальный результат для обеих сторон», – говорит Ольга Моисеева, директор по организации выставок компании “Евроэкспо”.

В следующем году митапы будут проходить уже по всей стране, не только в Москве – формат доказал свою эффективность и позволил участникам открыто поговорить на самые острые темы.

«Первый опыт оказался успешным, – говорит Ксения Любенко, управляющий партнер коммуникационного агентства KeyToMarket. – Представители аптечных сетей смогли лично пообщаться с производителями и обсудить с ними важные детали сотрудничества, ведущие к расширению ассортимента и упрочивающие позиции сети на рынке, а также задать персональные вопросы. Я искренне рада, что митапы дают реальные результаты участникам. Мы планируем развивать формат встреч Pharm Meet Up по всей стране – в 2020 году во многих регионах России пройдут митапы и, мы уверены, они принесут многореальной пользы представителям отрасли».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пожары в Сибири, Нотр-Дам и «Игра престолов»: Одноклассники назвали топ-10 самых обсуждаемых событий года
Социальная сеть определила самые обсуждаемые события уходящего года, а также популярные подарки и стикеры, с помощью которых пользователи чаще всего делились эмоциями со своими близкими
Кот-экстрасенс и волшебный камень по цене квартиры в Москве: Самые необычные объявления на интернет-барахолках
Думали, бракованная монетка за миллиард рублей - это верх народного креатива? Не спешите с выводами - мы сделали для вас подборку по-настоящему безумных и странных предложений
Новости 24
В Гринписе рассказали, как экологично встретить Новый год
Студенты 36 индийских вузов протестуют против нового закона
Российский фильм "Акварель" попал в шорт-лист "Оскара"
Во Внуково задержали партию метадона на сумму более 5 млрд рублей
На Украине автобус из Москвы врезался в грузовик: погибли три человека
"Держать лезвия наточенными": В Роскачестве дали советы по выбору коньков
Стеснительный "Раскольников" не смог ограбить подмосковную пенсионерку
Эксперты назвали самое желанное в мире место для путешествий
В Средиземном море начались совместные учения ВМС России и Сирии
Такси на газовом топливе взорвалось в Егорьевске
Полиция Подольска задержала мужчину, перевозившего в "Ниве" целый арсенал оружия
В Подмосковье охранник складов порезал ножом троих коллег
Аналитики назвали самые скачиваемые приложения и игры за десять лет
«Вниз в будущее»: В московской подземке пассажирам покажут, как изменится мир за 50 лет
Ученые разгадали предназначение каменных истуканов с острова Пасхи
Горбачев предостерег США от стремления к военному превосходству
Модернизацию мощнейшей в мире пушки "Малка" завершат к концу года
Экс-директор столичного филиала банка "Югра" вышла из СИЗО
На угольной шахте в Китае случился обвал: 14 горняков погибли
США уточнят серьезность намерений Турции по закрытию базы Инджирлик