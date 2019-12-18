2019-12-18T12:00:32+03:00
Политика

Украинский политолог: Зеленский не может сказать «идите нафиг, ваше предложение глупое!»

Михаил Погребинский рассказал kp.ru о том, кто стоит за инициативой президента Украины «отменить специальный статус Севастополя»
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Поделиться:
Передача Севастополя Украине была незаконна. Севастополь был всегда городом федерального подчинения.Передача Севастополя Украине была незаконна. Севастополь был всегда городом федерального подчинения.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Владимир Зеленский предложил убрать фразу о «специальном статусе» города-героя Севастополя из украинской конституции. Проект закона уже внесен в Верховную Раду. До сегодняшнего дня «особый» статус был у Киева и Севастополя. По мнению депутата фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Нестора Шуфрича такое предложение говорит о том, что «власти Украины не надеются уже увидеть Севастополь украинским». Но в этом ли смысл шага Зеленского?

Прокомментировать инициативу шестого президента незалежной kp.ru попросила известного украинского политолога Михаила Погребинского.

- Так что же означает предложение Зеленского по Севастополю?

- Есть позиция России. Она давнишняя: передача Севастополя Украине была незаконна ( Крым сейчас выносим за скобки). Севастополь был всегда городом федерального подчинения. Этот статус у него был и в Украине — никто его не менял. Потому предложение Зеленского ведет к чему: чтобы не было такого аргумента у его противников, мол, есть статус Севастополя, и ситуация с ним была неправильной — а предложение президента это исключает, имея ввиду, что он, после принятия закона, станет «просто украинским городом».

- Поясните — кто мог инициировать снятие с Севастополя «особого статуса»?

- У нас есть институты, которые виртуально руководят Крымом. Прокуратура Автономной республики Крым и так далее. Разумным людям понятно, что эта виртуальная работа смысла особого не имеет. По крайней мере, в настоящее время. Но они же зарплату получают! Вот они и предлагают президенту: у России есть такой аргумент, связанный с Севастополем — значит, надо его отменить.

- Почему Зеленский идет навстречу требованиям этих мифическим структур?

- Он идет на встречу, потому что он же не может вслух сказать: «Идите вы нафиг ребята, ваше предложение бессмысленно и глупо».

- Отчего же не может?

- Он этого не может, потому что должен постоянно выполнять обязательную программу: «Крым наш. Севастополь наш. Россия - агрессор!». При нынешнем раскладе политических сил эту риторику Зеленскому невозможно игнорировать.

- В российских СМИ его действия нередко оценивают как поступки «лайт-копии Порошенко»...

— Это, может, и правда — но лишь по поводу некоторых позиций. Но в целом это бессмысленно. Будь в Киеве на месте президента какой-нибудь генерал с соответствующим характером, который всех бы построил и заткнул всем рты, а кого-то и посадил, тогда и можно было бы на что-то рассчитывать - в смысле самостоятельности. С Зеленским это не так — у него вообще нет никакой поддержки. Все против него сейчас. И Москва против него — в плане российских СМИ. В отличии от корректной позиции Кремля.

- Но какая может быть корректность, когда город русской воинской славы, который был им и в 19-м и в 20-м веках, называют украинским?

- Я в Киеве критикую Зеленского за разные дела, но смешно, когда делается вид, что вообще ничего не происходит. Есть ряд вещей, которые создают элементы новой атмосферы. Которая была совсем иной в стране еще полгода с небольшим тому назад. Иное дело, что Зеленский ничего не сможет сделать в реальности — и на это похоже.

- Давайте уточним: вы уверены что предложение Зеленского — это попытка не отказаться от «украинского Севастополя», а, наоборот, на бумаге попробовать закрепить его «украинский статус»?

- Именно так!

- В Верховной Раде фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» собирается голосовать против предложения Зеленского...

- Конечно, они будут так голосовать. Потому что они в оппозиции и критикуют все предложения президента. Все его шаги. Например, Медведчук, с которым мы знакомы давно, считает, что предложение Зеленского о децентрализации — это шаг к диктатуре. К авторитарному режиму. У него есть аргументы. У меня другая точка зрения: там можно кое-что поправить - и закон будет вполне хорошим. Уменьшить полномочия префекта и заменить его функции иными, но идея передачи права избирать исполнительную власть на местах - чтобы это делала община — это очень хороший шаг вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Я готов «походить ножками-ручками»: военкор "КП" Александр Коц попросил Зеленского пустить его на Украину
В ответ на заявление украинского президента наш спецкор вспоминает, с какими трудностями российским журналистам приходится сталкиваться в незалежной
Если не будет войны, Донбасс присоединит Украину
В Париже лидеры России, Украины, Франции и Германии решали судьбу Донбасса. Киев грозится выполнить «минские соглашения». Наш спецкорр Дмитрий Стешин выяснял - готовы ли мятежные республики вернуться? [Часть 2]
Хочет ли Донбасс вернуться на Украину
9 декабря в Париже лидеры «нормандской четверки» будут решать судьбу Донбасса. Киев грозится выполнить минские соглашения и вернуть мятежные территории. Наш спецкор Дмитрий Стешин проехался по Донбассу и выяснил: хочет ли он обратно на Украину? [Часть 1]
Новости 24
"Мы движемся в сторону европейской зимы": учёный РАН предсказал мягкие зимы для России
Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций Евросоюза
Нью-йоркцы смогут умирать как люди "третьего пола"
Аномальный ноябрь 2019 года стал вторым среди самых теплых за последние 150 лет
"Тупая биомасса!": Отец Зеленского раскритиковал разочаровавшихся в его сыне украинцах
Депутат Госдумы предложил создать реестр пластических хирургов
Все станции Московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"
Все станции Московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"
Россияне назвали лучшие фильмы 2019 года
В московском метро под поездом на станции "Коломенская" погиб мужчина
Эксперты рассказали, как защититься от утечки данных при использовании IP-камеры
События, люди, фильмы: Яндекс назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году
Возле Рады во время столкновений пострадали 17 полицейских
"Скептические настроены": Большинство россиян не видят изменений в отношениях с Украиной при Зеленском
Московские музеи будут работать бесплатно в новогодние праздники
Дайвер поделился роликом об удивительно ласковом тюлене
Канада и США рассказали о слежке за российским судном "Виктор Леонов"
Япония требует от России возвращения пяти судов, задержанных ранее
Зеленский предложил Украине лишить Севастополь особенного статуса
"Слишком запоздали": США признали бессилие в попытках помешать "Северному потоку — 2"
У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение
Во ФСИН рассказали, куда «пропал» Хорошавин
Комфорт моногороду своими руками
Пропавших после аварии на китайской шахте рабочих нашли живыми