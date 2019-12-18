СЕГОДНЯ 07:49 2019-12-18T08:16:04+03:00

Депутат Рады заявил, что президент Незалежной "уже не надеется увидеть город украинским"

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Украинский лидер Владимир Зеленский планирует убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны. Об этом говорит текст законопроекта 2598, который был внесен президентом Раду.

В проекте закона о децентрализации власти, инициатором которого является сам Зеленский, исчезло упоминание об особом статусе города.

При этом депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил в эфире телеканала "112", что власти Украины "уже не надеются увидеть город украинским".

При этом в действующей редакции конституции сказано, что город "обладает" таким статусом наряду с Киевом, однако в президентском законопроекте упоминается только украинская столица.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в украинском Крыму отсутствовала инфраструктура и цивилизация. Лидер Незалежной отметил, что сейчас "все зависит от людей, которые там живут.

ИСТОЧНИК KP.RU