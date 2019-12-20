2019-12-20T16:14:29+03:00
Спорт

В НХЛ определили игроков десятилетия: Овечкин – третий

А первый – Сидни Кросби
Константин ИВАНОВ
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Александр Овечкин занял 3-е место среди лучших игроков десятилетия.Александр Овечкин занял 3-е место среди лучших игроков десятилетия.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В декабре 2019-го принято подводить не только итоги года, но всего десятилетия. В НХЛ, например, решили назвать сотню лучших хоккеистов за последние десять лет. В нее канала ESPN включил десять игроков из России. А нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял 3-е место.

Александра Великого опередили два канадца. Форвард «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби занял первую строчку. На втором месте нападающий «Эдмонтон Ойлерс» канадец Коннор Макдэвид. За эти десять лет Овечкин раз выиграл Кубок Стэнли (в 2018-м), 6 раз брал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата «Морис Ришар Трофи», один раз «Харт Трофи» (самому ценному игроку) и к тому же был включен в сотню величайших хоккеистов НХЛ за всю историю. Справедливости ради стоит заметить, что и у Сидни Кросби есть все эти награды.

Кроме того, из российских игроков в сотню лучших хоккеистов десятилетия вошли место Евгений Малкин (6-е место), Павел Дацюк (11), Никита Кучеров (14), Сергей Бобровский (21), Владимир Тарасенко (25), Артемий Панарин (64), Андрей Василевский (87), Илья Ковальчук (88) и Александр Семин (100).

ИСТОЧНИК KP.RU

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