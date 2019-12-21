А вам бы все кликаньки да лайканьки, или Фатафалк имени Собчак

Это уже 13-й по счету конкурс. Идет он с тех самых пор, как лингвист Михаил Эпштейн придумал в конце 2007-го собирать слова-символы года. Слова, уже существующие, а также специально придуманные, - протологизмы. И чтобы все они отражали суть уходящего года. Выбирают слова писатели, журналисты, филологи - голосуют в группах на Фейсбуке. Кстати, именно этой соцсети оказалось посвящено новое словечко-2019.

Мы попросили Михаила Намовича прокомментировать самые, на наш взгляд, интересные из новообразованных в этом году слов. Вот что у нас получилось:

ЧЕЛОВЕК МОДНОПОЛЫЙ ПОШЕЛ ОТПОБЕДАТЬ

- Фейсдельничать – пребывать на Фейсбуке в ущерб другим видам деятельности, бездельничать в ФБ, - объясняет Эпштейн. Считаю, что это удачно отражает существующий феномен.

Пример употребления: профейсдельничал целый день, фейсдельник! (Автор - Отар Бежанов, участник словотворческой группы в Фейсбуке. Дальше лее в скобках указаны имена авторов других слов.)

- Кликаньки-лайканьки – иронически обозначает времяпрепровождение, «зависание» в соцсетях. (Сергей Аркавин)

Пример употребления: А в голове только кликаньки да лайканьки...

- Отпобедать – тут соединены слова «победа» и «обедать». Получается: отметить обеду за праздничным столом. (Сергей Плотников)

Пример употребления: Сегодня отпобедали по случаю успешного выступления на соревнованиях.

- Моднополый – выбирающий свою принадлежность к полу согласно модным тенденциям в обществе. (Сергей Плотников) Нынче ведь люди могут себе сами пол выбирать. Вот пример с ребенком Анджелины Джоли - была девочкой, а на глазах превращается в мальчика. Актуальное словцо получилось.

Пример употребления: Он был человеком моднополым и умел оперативно менять ориентацию.

- Дать отгугл - дать отлуп, отправив на поиски в гугл. (Александр Крыс) Ну вот когда ты обращаешься к человеку за чем-то, а он тебе: «Посмотри сам в гугле!»

Пример употребления: Ему дали такой отгугл, что вопрос отпал сам собой.

- Требошир – в основе лежит слово «дебошир». (Отар Бежанов) Это тот, кто вечно требует чего-то, скандальная требовательная персона.

Пример употребления: В каждой очереди объявляется свой требошир.

- Фатафалк – отсылка к недавней свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, которая на катафалке и в фате ездила по городу, манифестируя, что у них с мужем любовь до гроба. (Сергей Аркавин)

Пример употребления: За фатафалком рванул сватафалк, дроги свидетелей безнадёжно отстали.

- ДебатЫй (дебат + хан Батый) – полемика, переходящая в скандал и побоище.(Елена Черникова)

Пример употребления:спор быстро перешел в побоище, дебат обернулся дебатыем.

- Вульгазировка – образовано от двух слов: газировка и вульгарность (Сергей Аркавин). Это относится к телешоу, в которых много вульгарности, когда телекомментаторы шипят и пенятся - получается, что зрителя заправляют такой телевизионной газировкой.

Пример употребления: Граждане ежедневно заправляются телевизионной вульгазировкой в политике, экономике, медицине...

- РукавЫчки — когда в устной речи руками обозначаются кавычки-лапки. (Константин Армов)

Пример употребления: Оратор, злоупотребляющий руковычками, напоминает танцующего.

ПРО АНГЕЛОИДОВ И ЛЮБОЛЬ

- Большинство слов образованы путем соединения двух слов, - поясняет Михаил Эпштейн. - Такой способ образования называется "портмоне", два отделения кошелька. Велимир Хлебников, который придумал немало слов в начале 20 века, называл этот способ скорнение – то есть, соединение двух корней.

- Почему вы называете новые слова «протологизмами», а не неологизмами?

- Неологизмы — слова, уже вошедшие в употребление, хотя еще и новые, не вполне привычные. А протологизм — это слово, только что сочиненное, впервые предложенное для употребления. Если начнет укореняться в языке – станет неологизмом, а если укоренится окончательно — просто словом. Это как разница в возрасте: протологизмы — это новорожденные слова, неологизмы — дети и подростки, а просто слова — уже вполне взрослые обитатели языковой среды.

- Что–то из этих слов останется в языке?

- Сложно сказать, вообще считается, что лет 40 требуется, чтобы понять: прижилось слово или нет. Мне кажется, «моднополый» имеет шанс, глагол «фейсдельничать»…

- Вы отслеживаете судьбу новых слов?

- Да. Например, слово «ангелоид» (похожий на ангела, ангелоподобный) оказалось живучим. Гугл фиксирует 280 000 упоминаний этого слова.

- А вот помнится, по итогам 2018 года мы с вами упоминали слово «хайп» - оно точно осталось в языке, его часто используют.

- Да, но оно не было протологизмом - оно уже существовало, пришло из английского. В нашу подборку оно попало как одно из слов года.

- Какие еще придуманные Вами слова упоминаются до сих пор?

- "Люболь" – любовь как боль – 216 000 упоминаний. Слово "любля" – плотская любовь, близость - 36000. "Политикон" - словарь политических терминов – 1 млн 630 000. "Экофашизм" – это когда призывают, условно говоря, за сорванный цветок отрубать руку - 360 000 упоминаний. "Пенсияне" – россияне, дожившие до пенсии, – 390 000. А слово "совок", "совки" (типичный советский человек), которое вошло в язык из моей книги "Великая Совь" еще в 1980-е, — миллионы.

- А есть ли какой-то словарь новых слов, который человек может полистать – повыбирать протологизмы по душе?

- Я опубликовал в 2017 году большой проективный словарь гуманитарных наук – там почти полтысячи статей про слова, которые я предлагаю ввести в философию, историю, психологию, лингвистику, и другие дисциплины. Его можно найти в книжных магазинах в интернете. Плюс - тысячи моих подписчиков регулярно получают рассылку с новыми словами. Она так и называется: "Дар слова. Проективный словарь русского языка" (за 20 лет, с 2000 года, вышло уже 450 выпусков). "Проективный" означает, что этот словарь не описывает уже существующие термины и слова, а предлагает и обосновывает новые - для введения в данные науки или в язык в целом.

- Есть у вас любимое новопридуманное слово?

- Пожалуй, «инополитянин» – это политик, который смотрит на жизнь будто с другой планеты (С.Плотников). Или вот «пустоводство» – это такая форма общественной деятельности с нулевым результатом (М. Эпштейн).

СЛОВА ГОДА

Наряду с протологизмами филологи, писатели, журналисты вместе с Михаилом Эпштейном выбирают «слова года» - те, которые, по их мнению, отражают дух времени. Вот какими были эти слова с начала конкурса:

2007 год – гламур

2008 – кризис

2009 – перезагрузка

2010 – жара

2011 – РосПил

2012 – Болотная

2013 - Госдура

2014 – Крымнаш

2015 – беженцы

2016 – Брекзит

2017 – реновация

2018 – «Новичок»

2019 - протест

СПРАВКА «КП»

Михаил Эпштейн (родился в 1950 г. Москве) - философ, культуролог и лингвист. Автор 33 книг и более 700 статей и эссе - в частности, о перспективах развития языка и мышления. Автор инициативы празднования Дня интеллектуала, который неофициально отмечается с 21 апреля с 1998 года, а в 2017 г. объявлен ООН Всемирным днем творчества и инновационной деятельности. Инициатор и куратор конкурсов «Слово года» и «Неологизм года», проводимых в России с 2007-го (в США - с 1991 г.)