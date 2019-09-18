Свадьба Собчак и Богомолова: Cтеб да стеб кругом

Сыграв свадьбу в пятницу, 13-го, Ксения Собчак и Константин Богомолов перенесли медовый месяц, так как пока у молодоженов много работы. 37-летняя телеведущая и 44-летний режиссер превратили свое бракосочетание в эпатажный спектакль, умудрившись шокировать не только обывателей, но даже собственных родителей. Мы вспомнили самые обсуждавшиеся моменты бракосочетания.

Катафалк вместо лимузина

Эффектную поездку молодоженов на катафалке показали по федеральным телеканалам. Расписавшись в Грибоедовском ЗАГСе, Собчак и Богомолов забрались в катафалк с надписью на борту «Пока смерть не разлучит нас» и отправились кататься по улицам столицы. Телезрители были в шоке, а в соцсетях стали подсчитывать, сколько покойников до этого перевез лимузин. Телесваха Роза Сябитова заявила «КП»: «Катафалк - не лучшая примета для свадьбы!» Помощники Ксюши тут же запустили для суеверных утку в соцсети: мол, катафалк был новый.

Чёрный Кадиллак, украшенный темно-красными цветами, кольцами и надписью «Пока смерть не разлучит нас» стоит 6000 в час.Фото: Иван МАКЕЕВ

Но нам удалось связаться с компанией, в которой арендовали катафалк: похоронная машина Mercedes 230 Е возит гробы уже больше 20 лет. Аренда этого ВИП-транспорта - от 10 тыс. руб. в час.

На второй актуальный вопрос о катафалке, почему молодожены ехали с «открытым верхом», ответила сама Собчак, объяснив это отсутствием вентиляции в отсеке для гроба: «А ГИБДД и правда мучает моих водителей: «Почему катафалк был открыт?» Спойлер: потому что мы дышим... Отдельное спасибо ДПС, которые, оштрафовав, подарили нам уникальное, сорокинское: «Ехали непристегнутые на месте гроба».

Свадебный катафалк удивил всех, но особенно маму новобрачной Людмилу Нарусову. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ

Скидки и спонсоры

Основные расходы по свадьбе легли на плечи спонсоров - компания Bosco взяла на себя кейтеринг (организацию питания) и свадебные наряды, а также оплатила аренду Музея Москвы, где проходила вечеринка. Кольца и алкоголь достались молодым по бартеру - за рекламу в социальных сетях. На декор (украшение площадки и сервировка столов) делали скидку, а вот за аренду автомобилей и кареты, торт, фото- и видеосопровождение молодожены платили.

Артисты пели в этот вечер по дружбе: многие давно знакомы с Ксенией. К слову, гости были на торжестве именитые: Константин Эрнст, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Федор Бондарчук, Филипп Киркоров, Владимир Познер, Светлана Лобода, Николай Басков, Рената Литвинова и многие другие, - парочка пригласила более 200 человек.

На церемонию жених с невестой прибыли на катафалке, взятом в прокат.Фото: Иван МАКЕЕВ

По самым скромным оценкам, стоимость подобного торжества потянула бы на 30 млн руб. - если бы не «скидки и подарки от спонсоров».

«Раскаялись в безнравственных поступках»

Посаженным отцом Ксении Собчак стал Андрей Малахов. Телеведущий после свадьбы сообщил, что Константин Богомолов ради венчания «даже специально крестился». А сама Ксения Собчак позвонила Андрею за пару дней до торжества.

- Я сказал, что мы должны хотя бы на какую-то службу ее отвести до венчания. Она говорит: «Точно!» Мы поехали в храм в «Останкино», так как он работает 24 часа в сутки. Приехали, но нас не пустили в телецентр. Мы тогда поехали в храм на Останкинском пруду, - рассказал Малахов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731873" frameborder="0"></iframe> Собчак и Богомолов в ЗАГСе.Иван МАКЕЕВ

Официальный спикер РПЦ Владимир Легойда в своем телеграм-канале заметил:

«Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле венчания и христианском понимании семейной жизни. Кроме того, вступающие в церковный брак письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности. И подтвердили твердое намерение не совершать ничего подобного впредь. Как после любого венчания, верность принесенным Богу обетам зависит прежде всего от самих людей, прибегших к церковному таинству».

Под венец Ксения пошла с букетиком ландышей в руках - при желании их можно найти и в сентябре. Фото: instagram.com/a030aa

Безумный спектакль в постановке жениха-режиссера

Безусловно, на свадьбе Ксении Собчак (невеста, кстати, оставила свою фамилию) и Константина Богомолова было много креатива на грани фола.

- Режиссер Богомолов там все срежиссировал, но от меня это хранили в страшном секрете и ничего заранее не говорили. Когда я вышла из загса в соответствующих чувствах и прямо под дверью увидела катафалк, то я решила, что прямо сейчас меня туда вот увезут и по назначению. Это был такой шок! - делилась первыми впечатлениями мама невесты Людмила Нарусова.

Чуть меньше катафалка удивил народ свидетель со стороны невесты: Собчак пригласила на эту роль эпатажного дизайнера Андрея Бартенева. Ну а он нарядился в куклу с 19 головами - так и явился в загс: «Как свидетель Ксении Собчак, я счел, что уместнее появиться в виде целого хора свидетельниц. Не один Андрей Бартенев, а 19 свидетельниц семейного счастья Ксении и Константина».

Дизайнер Андрей Бартенев стал свидетелем. Вместе со всеми своими головами.Фото: Иван МАКЕЕВ

Декор столов и площадки, где проходила вечеринка, был выдержан в красно-черных тонах. Одни назвали этот цвет похоронным, другие отметили, что это модные свадебные тона в этом сезоне.

Шокировал танец невесты. Под композицию Ирины Аллегровой «Войди в меня» Ксюша исполнила «энергичный стриптиз», который вкупе с выпитым шампанским в очередной раз доказал: она не беременна.

Ксения решила, что лучший танец невесты - эротический. Фото: instagram.com

kalvarskiy812 Эротический танец Ксении Собчак на свадьбе

Сертификат на роды и постельное белье за 615 тысяч

Накануне свадьбы был опубликован список подарков, которые вместе с приглашением рассылали жених и невеста. Некоторые гости забронировали презенты из виш-листа, который был составлен ради того, чтобы наполнить дорогими вещами новый дом Собчак в Подмосковье. Молодым подарили фарфоровый сервиз за 1 млн 100 тыс. руб., винтажный ковер за 400 тыс. руб., итальянское постельное белье за 615 тыс. руб., журнальный стол за 329 тыс. рублей.

Но большинство подарков гости дарили по воле сердца и кошелька. Хозяин самого звездного роддома страны Марк Курцер преподнес Ксении конверт, в котором был в том числе подарочный сертификат на роды в клиническом госпитале «Лапино». Собчак хохотала: «Дорогой Курцер! Пока мне не надо, но когда-нибудь обязательно воспользуюсь!» Яна Рудковская презентовала несколько наборов изысканной посуды. Николай Басков, как и многие его коллеги, вручил деньги.

Самый долгожданный подарок Ксения Собчак получила накануне свадьбы: она наконец-то станет ведущей собственного телешоу на Первом канале. Многие говорят, что Собчак сменит Дмитрия Борисова у руля «Пусть говорят». Но, скорее всего, Ксения станет вести телешоу субботнего вечера. После летних каникул не вернулась программа Дмитрия Борисова «Эксклюзив», похоже, ей на смену и придет Ксения Собчак с новым проектом.

Ксения Собчак. Скоро на Первом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Букет невесты поймала Светлана Бондарчук

В остальном все прошло вполне традиционно: карета доставила молодых в храм Вознесения Господня у Никитских ворот - здесь венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Была фотосессия в роскошном отеле и во время прогулки по центру Москвы, возложение цветов к памятнику князю Владимиру... На вечеринке гости говорили тосты, молодые пели друг другу, первый поцелуй случился под музыку Генделя (любимого композитора жениха), а первый танец - под «Снег» Киркорова, потом были «Свадебные цветы» Баскова, «Невеста» от Глюкозы, «My Heart Belongs To Daddy» от Ани Чиповской и целый мини-концерт от самой модной звезды вечеринок Лободы. Ну а букет невесты поймала экс-супруга Федора Бондарчука Светлана Бондарчук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732574" frameborder="0"></iframe> Свадьба Собчак: самые яркие моменты.Эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова наделала много шума. Ее обсуждают все кому не лень который день подряд.

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