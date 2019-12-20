2019-12-20T20:24:36+03:00
Недвижимость

Более 45,8 тысяч военнослужащих улучшили жилищные условия с помощью «Военной ипотеки» Банка ДОМ.РФ

Банк выдал ипотечных кредитов на сумму 91,3 млрд рублей
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Банк ДОМ.РФ выдал более 45,8 тыс. ипотечных кредитов военнослужащим – участникам накопительно-ипотечной системы на сумму 91,3 млрд руб. Об этом рассказал директор управления продажами Банка ДОМ.РФ Артем Саркисян в ходе конференции, посвященной 15-летию накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих.

Банк ДОМ.РФ предоставляет «Военную ипотеку» в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС), созданной в 2004 году в целях обеспечения жильем военнослужащих по поручению Президента РФ В.В. Путина. Каждый участник НИС ежегодно получает от государства более 280 тыс. руб., в результате за 15 лет сумма поддержки составит более 4,2 млн рублей.

По условиям программы, кредит погашается за счет средств федерального бюджета в течение срока участия военнослужащего в накопительно-ипотечной системе. Первоначальный взнос – от 20% – также может быть оплачен за счет отчислений из бюджета в НИС. Максимальная сумма кредита – 2,75 млн руб., срок кредитования – от 3 лет. Кредитные средства можно направить на готовое или строящееся жилье, а также на рефинансирование ипотеки, взятой в другом банке.

В октябре 2019 года Банк ДОМ.РФ запустил уникальный продукт – «Семейную ипотеку для военнослужащих» по фиксированной ставке 4,9% на весь срок кредита. Получить ипотеку по низкой ставке могут участники НИС при условии рождения второго или последующего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Максимальная сумма кредита составляет 4 млн рублей.

«Военная ипотека» – надежный инструмент улучшения жилищных условий военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы. Мы видим ее актуальность, портфель Банка ДОМ.РФ по этой программе на данный момент превышает 52 миллиарда рублей», – отметил Артем Саркисян.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн. Около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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