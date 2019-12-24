Безопасна ли китайская пиротехника: исследование Роскачества

Для проведения испытаний были закуплены фейерверки (салютные батареи) из Китая, поскольку товары именно из этой страны преобладают на российском рынке. Эксперты Роскачества исследовали товары 10 наиболее популярных торговых марок по 32 показателям качества и безопасности. В частности, проверялись стойкость к климатическим условиям, безопасность транспортировки, восприимчивость к удару при падении изделия с разной высоты и другие показатели. Образцы были закуплены не только в различных магазинах, но и в интернете (от 550 до 1999 рублей за штуку).

Роняли и жгли

Все товары оказались качественными и безопасными, в том числе для окружающей среды: концентрация вредных веществ в воздухе после их запуска оставалась в пределах нормы. Уровень шума также не превысил допустимого значения в 140 дБ. По итогам испытаний несоответствия были обнаружены только в одном товаре. В маркировке образца приведена недостоверная информация в части времени работы пиротехнического изделия. Так, вместо заявленных «около 35 секунд» салют проработал 29,8.

Эксперты проверили фейерверки на работоспособность после удара при свободном падении. Для этого на специально оборудованном полигоне образцы сбрасывали с высоты 1,5 и 12 метров. Если вдруг салютная батарея выпала из рук, то не стоит пугаться, что она пришла в негодность. Все упавшие с полутораметровой высоты образцы исправны и их можно запускать без опаски. Но при этом нужно удостовериться в целостности упаковки. После падения с высоты 12 метров запускать батарею нельзя, она становится неработоспособной, что показали результаты испытания. При этом, образцы не сдетонировали, что соответствует требованиям ГОСТа.

Салютные батареи также проверили открытым огнем. Батареи жгли горелкой в течение трех секунд, и они не должны были сработать. Таким образом удалось проверить не сдетонируют ли фейерверки если, к примеру, рядом работает другой салют.

Помимо этого, были проведены испытания на соответствия гарантийных сроков хранения (салютные батареи искусственно старили в климатической камере, тем самым проверяли достоверность указанных сроков годности). По этому показателю ни один салют не подвел – информация о сроке годности соответствовала заявленной.

Цены на работу не влияют

Время работы салютных батарей никак не зависело от их цены: например, изделие стоимостью 550 руб. проработало 25,7 сек., в то время как салют за 1090 руб. – 24,5 сек. То же касается и уровня освещённости, который показывали товары. Минимальный уровень освещенности был 3,8%, за этот уровень мы платим 1200 р 29 секунд. Максимальный 10,6% 1686, время работы 32 секунды. Образец за 1065 рублей проработал 39 секунд – самый долгий фейерверк.

- Процент «условно некачественной» продукции крайне мал, - говорит президент Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев. - Жесткий контроль ввоза, сертификация, лицензирование – все эти защитительные механизмы работают на благо конечного потребителя. Объем фальсификата на российском рынке с каждым годом становится все меньше.

Однако говорить о полной победе над фальсификаторами, по его мнению, пока нельзя – до сих пор на рынке иногда появляется продукция, не прошедшая обязательные сертификационные испытания, с явными признаками изменения сроков годности по бросовым ценам.

В пресс-службе МЧС России заявили, что за последние 5 лет в период проведения новогодних праздников (с 1 по 8 января) на территории страны, как правило, происходит порядка 3700 пожаров, травмы получают более 300 человек. Однако основная причина таких инцидентов не связана с нарушениями правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.

ВАЖНО

Категорически запрещено применять изделия с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия. Также при выборе салюта стоит потрясти коробку - из нее ничего не должно высыпаться.