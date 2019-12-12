2019-12-12T08:27:29+03:00
Общество

Потрясите фейерверк: Роскачество рассказало, как выбрать безопасную пиротехнику

Пять правил, которые помогут выбрать качественный салют
Анна КУКАРЦЕВА
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От количества зарядов и калибра зависит, насколько разнообразен и красочен будет салютОт количества зарядов и калибра зависит, насколько разнообразен и красочен будет салютФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Перед Новым Годом в Роскачестве напомнили, как выбрать салюты к празднику. 1. Покупайте в специализированных точках.

Приобретать салютные батареи стоит только в специализированных точках продаж, где могут предоставить документы, подтверждающие происхождение изделия, по этой причине покупать салют в стихийных палатках не рекомендуется. Потребитель вправе запросить сертификат соответствия — он обязан быть у добросовестного продавца.

2. Коробка без повреждений.

При выборе бытовой пиротехники, первым делом необходимо осмотреть коробку: она не должна содержать повреждений или проколов. От целостности короба зависит, сработает ли заряд, и насколько безопасно хранение и перемещение салюта.

3. Ничего не сыплется.

Перед покупкой коробку стоит слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: если из нее высыпается пиротехнический состав - значит, она повреждена.

4. Чем больше зарядов, тем зрелищнее.

От количества зарядов и калибра зависит, насколько разнообразен и красочен будет салют. То есть чем больше зарядов, тем зрелищнее. Хотя, конечно, стоят такие батареи дороже.

5. Чем короче интервал, тем красивее.

Интервал между выстрелами не менее важен – от него зависит общее время действия. Из-за длительных интервалов время пуска может быть хоть и длинным, но при этом количество зарядов может быть маленьким. То есть салют будет не будет динамичным. Таким образом, покупатель заплатит уже не за красоту и частоту детонаций, а за время работы салюта, которое наполовину может состоять из пауз. Поэтому, при сравнении схожих между собой батарей, лучше выбрать тот, где интервал короче.

КСТАТИ

Китайский салют проверят

В ближайшее время Роскачество испытает фейерверки (салютные батареи) из Китая, поскольку они самые популярные на российском рынке. Ценовой диапазон изделий варьировался от 500 до 1999 рублей - наиболее популярный у покупателей. Основная проверка будет на безопасность: радиус разлета осколков, уровень звукового давления (акустическое излучение), время замедления до начала работы пиротехники и т.п.

ИСТОЧНИК KP.RU

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