Россия потеряла новейший истребитель ценой 2,7 миллиарда

Утром 24 декабря с аэродрома Дземги (под Комсомольском-на-Амуре) взлетел новейший российский истребитель пятого поколения Су-57, сделанный на местном авиазаводе. Цель полета - испытание нового двигателя (его называют «двигателем второго этапа» или «Изделимем 30») и бортовых систем управления. В истребителе был заводской летчик-испытатель. Но примерно через 40 минут после взлета пилот сообщил на командный пункт, что истребитель теряет управление, а все его попытки исправить положение безуспешны. Су-57 терял высоту, находясь на безопасном расстоянии от города (100 км). В самый последний момент летчик принял решение катапультироваться. Его (как и десятки других пилотов, в разное время оказавшихся в такой же ситуации) спасло катапультное кресло К-36 легендарного конструктора Гая Северина.

Су-57 в воздухе. Фото Министерства обороны РФ

Срочно поднятый в воздух поисково-спасательный вертолет быстро обнаружил дымящуюся воронку от врезавшегося в землю истребителя. А в нескольких километрах - приземлившегося пилота (у него сработала система подачи аварийных сигналов «Комар»). Его быстро доставили в госпиталь. Летчик сказал врачам, что его «состояние отличное, ушибов не получил». И его отпустили из больницы.

А тем временем к расследованию причин крушения Су-57 (он же Т-50, он же ПАК ФА) уже приступила спецкомиссия Объединеной авиакорпорации. Пока изучаются две версии - техническая (неисправность системы управления машиной) и ошибки в пилотировании (человеческий фактор).

Некоторые летчики-испытатели, знакомые с Су-57, пока не спешат делать категорические выводы, и нахваливают новый двигатель, который «обеспечивает крейсерскую сверхзвуковую скорость самолета даже без форсажа. Это совершенно новая силовая установка». Те же спецы говорят, что для нового двигателя создана своя электронно-цифровая система управления «с полной ответственностью». Она принимает данные с множества датчиков и следит за работой всех компонентов двигателя. Получая команды от летчика, система выполняет их с учетом текущих факторов.

Истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И несмотря на все это, факт остается фактом - потерян первый Су-57 из тех 12, которые уже прошли все стадии испытания (Минобороны планирует за несколько лет получить 76 таких машин).

«Главное, что летчик-испытатель остался жив, - говорят на авиазаводе, - а новый истребитель мы еще сделаем».

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 на Красной площади во время военного парада.Фото: Михаил ФРОЛОВ

По неофициальным данным, и потерянная машина, и новый движок вкупе обойдутся заводу примерно в 45 миллионов долларов (около 2,7 млрд.руб).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751425" frameborder="0"></iframe> Су-57 упал в тайгу в Хабаровском крае.Пилот увел самолет от населенных пунктов: машина рухнула, примерно в 110-120 километрах от Комсомольска, в районе поселка Солнечный

СПРАВКА «КП»

Су-57 — перспективный российский малозаметный самолет пятого поколения, также известный как ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), был создан ОКБ Сухого. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.

Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с преодолением систем Противоракетной обороны (ПВО), дальней разведки и устранения всех существующих систем управления авиацией противника.

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