2019-10-31T07:55:40+03:00
В мире

В НАТО дали кодовое обозначение для российского истребителя Су-57

За счет сверхзвуковых скоростей и малой заметности истребитель выделяется на фоне техники других стран
Юлия САЛЬНИКОВА
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Су-57 во многом превосходит аналогиСу-57 во многом превосходит аналогиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Журнал, посвященный авиационной тематике, Scramble Magazine, опубликовал информацию о том, какое кодовое значение дало НАТО российскому истребителю. Су-57 , по данным издания, изначально называли Frazor. Точного описания, почему именно так, не дают. Можно предположить, что кодовое слово произошло от «razor» (бритва, затачивать бритву – в переводе с английского). Имели в виду, похоже, технические характеристики российского истребителя пятого поколения – возможность летать на сверхзвуковых скоростях, маневренность и малую заметность.

Но кодовое слово, опять же, если верить источнику издания Scramble Magazine, сменили на Felon, что с английского переводится как «преступник». Официально ив НАТО не подтверждают, что давали российскому истребителю такое обозначение.

Сайт kp.ru писал, что в ближайшие годы в армию поставят более 70 истребителей пятого поколения.

Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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