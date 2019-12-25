Путин уволил под Новый год пять генералов

В уходящем году Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко. Савченко в этом году исполнилось 58 лет, и он сам написал рапорт в связи с желанием стать пенсионером. ВРИО начальника УВД на Московском метрополитене стал полковник полиции Шамиль Сибанов. Ранее он был начальником УВД Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

Как следует из президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства также освободил от должностей: замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю генерал-майора внутренней службы Вячеслава Болгова, замглавы ГУ МВД по Воронежской области генерал-майора юстиции Вячеслава Воронцова, замруководителя Главного управления криминалистики СК генерал-майора юстиции Сергея Рябова и начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС генерал-лейтенанта внутренней службы Эдуарда Чижикова.

В регионах своих должностей лишились прокурор Омской области Анастас Спиридонов, заместитель главы СУ СКР в Свердловской области Михаил Бусылко и замначальника ГУ МВД по Воронежской области Вячеслав Воронцов.

Президент назначил руководителей управлений МВД по Тюменской и Архангельской областям, ими стали Леонид Коломиец и Александр Прядко. Также Владимир Путин заменил прокуроров Республики Алтай, Воронежской и Томской областей, Ставропольского края, Северной Осетии.