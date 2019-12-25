Путин освободил от должностей ряд высокопоставленных силовиков
В среду, 25 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от должности ряд руководителей СК, ФСИН, МВД и МЧС. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Так, российский лидер отправил в отставку руководителя начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор Николай Савченко, начальник управления кадров ФСИН полковник Александр Пирогов, руководителя главного управления криминалистики СК Сергея Рябова, прокурор Омской области Анастас Спиридонов, а также ряд руководителей региональных управлений СК, МВД и ФСИН.
Глава государства также назначил нескольких начальников в правоохранительные органы.
Напомним, 12 декабря, президент принял отставку двух губернаторов. Свой пост покинул глава Иркутской области Сергей Левченко и губернатор Еврейской Автономной области Александр Левинталь.
ИСТОЧНИК KP.RU