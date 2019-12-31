2019-12-31T01:27:48+03:00
Здоровье

Алкоголь: как смешивать, чтоб не потряхивало

Врач-токсиколог разложил по полочкам. как безопаснее сочетать разного рода спиртное
Александр СЛАВУЦКИЙ
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За новогодним столом принято пить не только вино или шампанское. Большой популярностью пользуются и алкогольные коктейли, состоящие из нескольких спиртных напитков.За новогодним столом принято пить не только вино или шампанское. Большой популярностью пользуются и алкогольные коктейли, состоящие из нескольких спиртных напитков.Фото: Shutterstock
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За новогодним столом принято пить не только вино или шампанское. Большой популярностью пользуются и алкогольные коктейли, состоящие из нескольких спиртных напитков. Например, «Северное сияние» - водка с шампанским. Или «Бурый мишка» - коньяк с игристым. Но насколько вредны эти улетные сочетания? «Комсомолка» обсудила это с научно-медицинским просветителем, врачом-терапевтом и токсикологом Алексеем Водовозовым.

- Всасывание этанола – процесс физический, поэтому на него будут влиять физические факторы. – говорит Алексей Водовозов. - Так, более теплые напитки будут чуть быстрее обеспечивать нарастание концентрации алкоголя в крови по сравнению с ледяными.

Пузырьки газа увеличивают площадь контакта со слизистой, так что любые варианты смешивания крепкого алкоголя с пивом, шампанским или безалкогольной газировкой нежелательны только потому, что пиковая концентрация наберется быстрее. По словам нашего эксперта, употребление шампанского или пива вместе с водкой может обернуться быстрым опьянением, а, следовательно, и потерей контроля над собой и своими действиями, а также последующим тяжелым похмельем. Дело в том, что шампанское и пиво содержат углекислый газ, который значительно сокращает время всасывания алкоголя в кровь. Попадая на слизистую оболочку желудка, газированный напиток вспенивается и тем самым повышает скорость всасывания жидкости. Причем, происходит это не только в желудке, но и продолжается в кишечнике. Именно поэтому не стоит смешивать водку с любыми газированными напитками.

Впрочем, нередко такие смеси делают, чтобы быстрее напиться. Тогда результат не заставит себя ждать. Алексей Водовозов вспоминает о времени, когда он был военным врачом:

- Самый убойный вариант, который приходилось в своей армейской практике встречать – это медицинский спирт, заряженный в сифон для газировки. Во всех остальных ситуациях подобного микса лучше избегать.

Алексей Водовозов. Фото: wikipedia.org

Алексей Водовозов. Фото: wikipedia.org

Что же касается последствий выпитого, то как утверждает эксперт, масштаб похмелья в первую очередь зависит от суммарного количества этанола, поступившего в организм. В какой именно последовательности эти напитки пились, особого значения не имеет. Утверждая это, Алексей ссылается на проведённое в начале 2019 года первое в истории рандомизированное контролируемое перекрестное исследование.

- Выборка, конечно, небольшая, всего 90 человек, - говорит Алексей Водовозов. - Но ни к результатам, ни к методологии с научной точки зрения претензий нет, всё сделано как надо. Ну и вывод логичный и следующий из токсикологии похмелья: его тяжесть не зависит от того, в каком порядке добровольцы напивались – сначала пиво, а потом вино или наоборот.

Однако в рекомендации «Не понижать градус», как считает Алексей Водовозов, всё-таки есть свое рациональное зерно:

- Переходя от более крепкого напитка к менее крепкому, сложнее оценивать «убойный объем» последнего. И растет риск перебрать, - объясняет токсиколог.

Особое внимание Алексей Водовозов обращает на кофеинсодержащие напитки. По его словам смешивать их со спиртным не рекомендуется:

- Кофеин работает как проводник для молекул этанола при преодолении гематоэнцефалического барьера (то есть тащит этанол прямо к мозгу - прим. ред.), плюс он временно маскирует опьянение, человек считает себя менее пьяным, чем на самом деле, и продолжает пить. – утверждает Алексей Водовозов. - Кроме того, кофеин плохо ведет себя во время похмелья, существенно увеличивая потребность миокарда в кислороде, а с его доставкой и так наблюдаются существенные проблемы. Даже у 19-летних молодых людей, на фоне такого микса в научных исследованиях описаны инфаркты миокарда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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