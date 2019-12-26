2019-12-26T18:32:19+03:00
Общество

За спасение людей из горящего дома с помощью «Газели» полицейские получили медаль и новые погоны

Сотрудники полиции не растерялись при виде пожары и быстро сообразили, как вызволить людей со второго этажа [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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При помощи грузовика жители второго этажа благополучно спустились внизПри помощи грузовика жители второго этажа благополучно спустились внизФото: Кадр видео
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Глава МВД Владимир Колокольцев наградил двух сотрудников полиции, которые отличились во время спасения людей из горящей двухэтажки в Подмосковье. Старшие лейтенанты ДПС ГИБДД Дмитрий Булычев и Игорь Помыткин патрулировали район, когда заметили дым, который шел от деревянного перекрытия дома. Здания такого типа сгорают обычно очень быстро, но самым опасным является не столько огонь, сколько сам дым.

Поэтому было важно вывести всех людей из квартир. Не дожидаясь приезда пожарных полицейские бросились к жильцам. Как вызволить людей с верхнего этажа, придумали быстро – остановили проезжавшую мимо «Газель» и потребовали от водителя припарковать грузовик под окнами. На машину благополучно выбрались погорельцы, им помогли спуститься. Тем, кто не смог выйти через окно, тоже помогли полицейские, Игорь Помыткин, услышал шаги за дверью, которую никто не открывал. Он вышиб плечом дверь, внутри оказался пожилой мужчина. Благодаря оперативности полицейских в этом пожаре никто не пострадал.

Полицейским вручили награды Фото: ГУ МВД по Москве

Полицейским вручили наградыФото: ГУ МВД по Москве

- Министр вручил старшему лейтенанту полиции Дмитрию Булычеву ведомственную медаль «За смелость во имя спасения», а его коллеге Игорю Помыткину – погоны капитана полиции, - сообщили в пресс-службе МВД.

Колокольцев наградил полицейских за мужество и сообразительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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