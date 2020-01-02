Швейцария - Россия 2 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею

После выигрыша 6:1 у сборной Германии в последней игре группового турнира чемпионата мира 2020 среди молодежи наша команда стартует в плей-офф турнира. Первый соперник - Швейцария. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Швейцария - Россия 2 января 2020.

Статистика личных встреч Швейцария - Россия 2 января 2020

30 декабря 2018 года россияне сыграли со Швейцарией матч группового этапа МЧМ-2019 и выиграли 7:4. А затем победили матч за "бронзу" со счетом 5:2. 28 декабря 2017 года наши победили Швейцарию 5:2 на групповом этапе позапрошлого чемпионата мира.

Прогнозы букмекеров на матч Швейцария - Россия 2 января 2020

В этой игре Россия - фаворит поединка.

Прогноз на матч Швейцария - Россия 2 января 2020

Россияне выиграют скорее всего четвертьфинал чемпионата мира по хоккею среди молодежи 2020.

Составы команд на матч Швейцария - Россия 2 января 2020

Составы команд будут известны примерно за час-полтора до старта поединка в Чехии.

Время начала матча Швейцария - Россия 2 января 2020

Матч Швейцария - Россия 2 января 2020 года в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Швейцария - Россия 2 января 2020

Прямую видеотрансляцию матча Россия - Германия можно посмотреть 2 января 2020 года и начнется в 14:30 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Швейцария - Россия 2 января 2020

Трансляция матча Швейцария - Россия 2 января 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 14:30 по московскому времени.