Конор снова провоцирует Хабиба: «Хабиб трясется от страха. Он делает все, чтобы не проиграть снова. Я чувствую запах дерьма»

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор продолжил жесткий трешток с Хабибом Нурмагомедовым. «Хабиб трясется от страха. Он дрожит и не хочет снова встречаться со мной. Поймите это. Он делает все, чтобы не проиграть снова. Я чувствую запах дерьма. Он боится, вот и все», - заявил Конор в своем последнем интервью.

Эти слова наверняка стоит воспринимать, как попытку добиться от команды Нурмагомедова острой реакции, и начать раскрутку боя-реванша с Хабибом. Но помимо провокаций и оскорблений, в интервью Макгрегора было много чего другого.

1. Бой Хабиб – Конор может состояться раньше, чем мы все думаем.

Макгрегор заявил, что готов заменить ближайшего соперника Нурмагомедова Тони Фергюсона. Этот поединок запланирован на 19 апреля. Но как известно, несколько боев между этими двумя бойцами срывались по самым разным обстоятельствам в том числе в последний момент. «Если у Хабиба или Тони что-то пойдет не по плану, то я буду готов выйти на замену в этом поединке. Таковы эти парни. Они пытались подраться уже четыре раза», - заявил Макгрегор.

2. Макгрегор считает, что не проиграл первый бой Хабибу

Конор говорит, что выиграл первый и третий раунды, во втором Нурмагомедову просто повезло с ударом, а в четвертом опять ирландец вел, но попался на удушающий прием.

3. Конор уверен, что здорово себя повел и после боя с Хабибом

«Я хорошенько пробил по его двоюродному брату, так что мы всем довольны. Это вернется к Хабибу. Как я уже говорил, он может бежать, но не сможет спрятаться», - заявил Макгрегор.

Конор – отличный бизнесмен. Он видит, где лежат деньги. Например, билеты на его следующий бой против Серроне были проданы за считанные минуты, а на этом ирландец заработал миллионы. Но сейчас осталось только два соперника, которые интересуют Макгрегора: боксер Флойд Мэйвезер и Хабиб Нурмагомедов. Обоим он может проиграть, но все равно заработает кучу денег.