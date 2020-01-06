2020-01-06T10:11:00+03:00
Спорт

Жена хоккеиста Тарасенко: "Муж смотрел 10 минут финал Россия - Канада, пока не увидел там себя"

Выступающий за "Сент-Луис Блюз" форвард был у себя дома с детьми
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Владимир Тарасенко играет уже несколько лет в НХЛ.Владимир Тарасенко играет уже несколько лет в НХЛ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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28-летний хоккеист клуба "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко стал невольной жертвой контрпрограммирования двух телеканалов вечером 5 января. Матч ТВ показывал в повторе финал МЧМ-2011 Россия - Канада, в котором наши выиграли 5:3. А вот Первый - решающую игру МЧМ-2020 Россия - Канада. В нем российская команда проиграла со счетом 3:4.

Яна Тарасенко, жена хоккеиста клуба НХЛ, поведала у себя в "сториз" личного Инстаграма о курьезном случае, который произошел во время просмотра поединка Россия - Канада.

- Друзья, мой муж смотрел минут 10 хоккей по "Матч ТВ" без звука, играя с детьми, пока не увидел себя на поле. Так что вы не одиноки, - написала Яна Тарасенко.

Молодежная сборная России после победного финала МЧМ-2011. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодежная сборная России после победного финала МЧМ-2011.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее в "сториз" личного Инстаграма попался на эту "уловку" футболист Дмитрий Тарасов, который поздравил наших с победой. Но - потом написал пост-пояснение, удалив старую "сториз" с победными поздравлениями.

Отметим, что в финале МЧМ-2011 Владимир Тарасенко забросил третью шайбу на 48-й минуте матча, которая переломила ход поединка. После нее счет стал равным - 3:3. А в итоге наши победили 5:3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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